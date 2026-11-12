«Согласился снять видео»: 100-летний фронтовик из Бурятии покоряет интернет

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Василиса Власова
Василиса Власова 29 0

Мысль о создании блог пришла в голову родственникам ветерана.

Фронтовик из Бурятии стал блогером в 100 лет

Фото: Instagram*/erzhena_shaldaeva

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Фронтовик из Бурятии стал блогером в 100 лет

Уроженец Бурятии, 100-летний участник Великой Отечественной войны Дансаран Буянтуев увлекся видеоблогом. Об этом рассказала его внучка, Эржена Шалдаева.

Мысль о создании блога «Столетний человек» пришла в голову родственникам ветерана. Семья стремилась показать ему, что он вызывает интерес у окружающих, и подыскать для него новое занятие.

«Сначала он даже не понимал, что такое „блогер“, „подписчики“. Просто посмеялся и согласился снять видео», — рассказала Шалдаева KP.RU.

В профиле публикуются короткие видео: на них Буянтуев делится жизненной мудростью или просто улыбается аудитории. Записи собирают множество теплых комментариев, и родные зачитывают их пожилому человеку. На данный момент на страницу подписаны 180 человек — для ветерана, привыкшего из техники только к DVD-плееру, эта цифра кажется огромной.

«Для него это большое количество. Правда, он не до конца осознает, как они его видят. Техникой он практически не пользуется, кроме DVD-плеера. А страничку я показываю ему со своего телефона», — отметила внучка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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