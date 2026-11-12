Главные арканы года: какие карты таро станут символами 2027-го и почему

Символом 2027 года будет старший аркан «Справедливость»

Символом 2027 года будет старший аркан «Справедливость» под номером 11, так как сумма цифр года (2+0+2+7) дает именно это число. Но влияние окажут и другие карты — об этом журналистам издания 7Дней.ru рассказали тарологи.

Справедливость

Главный аркан года символизирует равновесие и кармические задачи. Начало и конец года пройдут под лозунгом «что посеешь, то и пожнешь». Время принимать решения, но действовать осторожно, чтобы не навредить близким.

Аркан повлияет на бюрократические процессы, включая суды. Доказывать свою правоту лучше с начала года и до 21 марта или отложить важные задачи до декабря — в этот период люди будут максимально объективны. Год потребует ответственности, особенно от тех, кто привык ждать подарков судьбы.

Шут (Дурак)

Аркан принесет энергию обновления и начало нового этапа — разрушение старых шаблонов и выход на свободу. Карта призывает действовать спонтанно и надеяться на лучшее: весна и начало лета подойдут для поездок, смены деятельности и неожиданных, но жизненно важных шагов.

Семь Жезлов

Вторая половина года окажется сложнее: придется заглянуть внутрь себя и понять, чего душа требует на самом деле. Это время не только конкуренции и борьбы за место под Солнцем, но и больших возможностей — многие получат шанс оказаться в нужный момент в нужном месте. В любви аркан сулит преодоление конфликтов и новый семейный статус.

Влюбленные

Год потребует стремления ко внутреннему балансу и правильного выбора. В сентябре появится шанс на самоопределение. Аркан также станет сигналом для ищущих пару — возможны новые встречи, а союзы, заключенные в сентябре и октябре, окажутся крепкими. Тем, кто сосредоточен на работе, карта поможет обрести надежных деловых партнеров.

Когда приходят другие арканы

Энергии других карт пробудятся вместе с движением небесных тел. Весеннее солнцестояние Остара 21 марта пройдет под арканом «Шут» — подходящий момент скорректировать планы. Летнее солнцестояние Лита 21 июня принесет 7 Жезлов — время обратить внимание на себя. Осеннее равноденствие 23 сентября — под «Влюбленными», которые заставят сделать выбор, порой болезненный, но меняющий жизнь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.