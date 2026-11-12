Весом почти 200 карат: сапфир Романовых продали за 330 миллионов рублей на аукционе

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Драгоценный камень принадлежал императрице Марии Федоровне и когда-то был оправлен ювелирами Фаберже.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сапфир Романовых продали за 330 миллионов рублей на аукционе в Женеве

Около часа назад на аукционе Sotheby's в Женеве продали уникальный сапфир Романовых, который принадлежал императрице Марии Федоровне — матери Николая II. Камень весом почти 200 карат ушел с молотка за 330 миллионов рублей.

«Это легендарный камень не только из-за его размера и чарующего цвета, но и потому, что огранка относится к XVIII веку. Вы можете заметить это по его куполообразной форме. Он был оправлен ювелирами Фаберже», — рассказал руководитель отдела продаж аукционного дома Sotheby's Андрес Уайт Корреаль.

Этот сапфир считается одним из крупнейших в истории. Его уникальность — в идеальной природной чистоте: камень никогда не обжигали в печи, чтобы сделать ярче.

Мать последнего русского царя надевала эту драгоценность на знаменитый костюмированный бал в Зимнем дворце в 1903 году, а после революции 1917 года советская власть продала ее вместе с другими национализированными драгоценностями.

Долгое время судьба сапфира была неизвестна, пока в 2014 году его не купил ювелирный дом Cartier. Современные ювелиры вмонтировали камень в платиновый браслет с бриллиантами.

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