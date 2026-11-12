Учителя предложили упростить домашние задания для отстающих учеников

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

По замыслу педагогов, сильные школьники не будут тратить время на уже освоенное, а слабые смогут закрыть пробелы.

Какие изменения учителя хотят внести в домашние задания

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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«Известия»: учителя призвали давать домашние задания по уровню подготовки детей

Российские педагоги предложили отказаться от одинаковых домашних заданий для всего класса и подбирать упражнения с учетом подготовки каждого отдельного школьника. Как объяснили «Известия», смысл идеи в том, что сильным ученикам не придется повторять уже пройденное, а тем, кто отстает, задания помогут догнать программу и восполнить пробелы.

Согласно данным образовательной платформы «Учи.ру», 60% преподавателей заметили, что интерес к учебе падает у сильных школьников, а 55% заявили о трудностях у тех, кому нужно больше времени на материал.

«Домашняя работа должна служить только одной цели — закреплению пройденного на уроке материала. Если один ребенок пока складывает слоги, ему нужно отрабатывать технику, а его бегло читающий одноклассник в это время может учить текст наизусть», — поделилась с журалистми педагог начальных классов.

Наталья Комарова, доцент кафедры психологической антропологии Института детства МПГУ, кандидат психологических наук и эксперт Минпросвещения России, добавила: уровень задания должен соответствовать тому, насколько ученик освоил тему — от простого применения алгоритма по образцу до нестандартных задач на анализ.

Однако идею поддержали не все. Родители обеспокоены, что это ударит по самооценке детей и разделит их на «сильных» и «слабых». Есть вопросы и к тому, насколько объективно учитель оценивает способности.

Еще одно препятствие — нагрузка на педагогов: чтобы подготовить три и более вариантов заданий для класса из 35 человек, нужно время, которого у учителей нет. Выход из этой ситуации эксперты видят в цифровых инструментах для индивидуальных образовательных траекторий и в снижении нагрузки за счет уменьшения численности классов.

Чтобы избежать конфликтов, специалисты посоветовали объяснять детям, почему задания разные, и сравнить это с тренировкой в спортзале: базовая нагрузка для всех и дополнительные упражнения для слабых мест. Сложность заданий не должна превращаться в ярлык способностей ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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