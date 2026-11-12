Кортеж предположительно с Уиткоффом и Кушнером выехал из Внуково

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 19 0

Представители президента США должны встретиться с Владимиром Путиным в первой половине дня 12 ноября после переговоров по Украине в Абу-Даби.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кортеж, в котором предположительно находятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, выехал из московского аэропорта Внуково в сторону столицы.

Визит Уиткоффа и Кушнера запланирован на 12 ноября. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что их встреча с Владимиром Путиным состоится в первой половине дня.

Американские представители прибыли для продолжения дипломатических контактов после переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, которые проходили 10–11 ноября. По итогам встречи стороны договорились о проведении нового масштабного обмена военнопленными. Также обсуждались вопросы урегулирования украинского конфликта и обеспечения безопасности.

Кушнер ранее заявил, что на встрече с Путиным американская делегация намерена обсудить предложения, подготовленные по итогам консультаций с украинской стороной и европейскими партнерами.

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