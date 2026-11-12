Почти Майдан: миллионы людей вышли на акции протеста в Испании

Массовые протесты захлестнули этой ночью Испанию! Миллионы недовольных по всей стране, сотни тысяч — только в одном Мадриде. Люди требуют доступного жилья и достойных зарплат. Но вместо диалога — столкновения с полицией, которая церемониться не стала.

В ход пошли дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули: весь арсенал, чтобы не дать разъяренной толпе прорваться к правительственному кварталу. Там работает корреспондент «Известий» Михаил Блохин.

Только благодаря дождю столица Испании сегодня не сгорела. В городе пытались поджечь сотни самодельных баррикад из мусорных баков.

Еще до начала забастовки и у ее участников, и у полицейских нервы уже были накалены до предела. Предыдущие митинги неизменно заканчивались масштабными погромами. Так что сегодня в испанской столице силовики с самого начала действовали максимально жестко. Все попытки протестующих прорваться к правительственному кварталу пресекались.

Полиция начала использовать слезоточивый газ. Шашки бросают прямо под ноги протестующим. Силовиков закидывали файерами и петардами. Уровень агрессии достиг максимума, и вот полиция уже вынужденно применяет шумовые патроны.

Затем в ход пошли остальные средства из полицейского арсенала. В том числе дубинки: ими избивали едва ли не всех, кого удалось схватить. Всего за ночь арестованы до семидесяти человек.

В ответ в полицию летят бутылки, камни, мусор, в общем, все, что попадается под руку. А кто-то пытался скрыться так быстро, что даже обувь потерял.

Среди раненых в основном те, кто пострадал от слезоточивого газа. Но некоторые участники митинга уверяют: против них использовали в том числе и оружие.

«Мы мирно протестовали, никому не мешали, а они начали стрелять резиновыми пулями, применять слезоточивый газ и избивать нас. Всех подряд, просто зверски. У них вообще нет стыда. Это самая настоящая диктатура», — сказал участник акции протеста Карлос.

Эта акция протеста сейчас претендует на то, чтобы стать рекордной в истории Испании. Организаторы уверяют: на улицы по всей стране вышли больше четырех миллионов человек. Больше всего в Мадриде — до 750 тысяч! И впервые она должна была стать круглосуточной. Среди участников люди практически всех профессий и возрастов, но требуют одного: социальных реформ.

— У молодежи большие проблемы, они не могут жить так, как жило мое поколение! Зарплаты падают, жилье очень дорогое, цены на продукты взлетели до небес, людям не хватает денег даже до конца месяца дотянуть! И я вышел бороться за будущее нашей молодежи.

Но власти требования толпы на улицах не слушают. Как раз на этой неделе истекает срок, когда парламент должен обсудить обещанные еще два месяца назад поправки в законы об аренде жилья, но слушание даже не назначено, парламент распущен! И испанцы уверены: их пытаются обмануть. К уже работающей молодежи присоединились студенты вузов и колледжей. Как и в остальных странах Европы, требуют вернуть качественное образование, чтобы выпускникам было с чем выходить на рынок труда.

«Я учусь в крупнейшем университете Мадрида. Аудитории разваливаются, преподавателей не хватает. Полная разруха, и власти не дают денег ни на ремонт, ни на что», — сказал студент, участник протестов в Мадриде Бруно Фернандес.

В итоге народные волнения, которые начинались как точечные акции из-за жилищного кризиса, сейчас разрастаются до масштабов национального неподчинения. Это уже почти Майдан. Здесь даже начали скакать. И профсоюзы обещают устроить уже бессрочную забастовку.

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