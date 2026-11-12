Курс по искусственному интеллекту появится в российских школах с 2027 года

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Ведущие IT-компании уже разрабатывают учебник и платформу для практических занятий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Курс по искусственному интеллекту появится в российских школах. Изучение нейросетей внесут в учебную программу с 1 сентября 2027 года. Как сообщили в Минпросвещения, его будут проходить ученики с 5 по 11 класс.

Подростков научат безопасно пользоваться современными технологиями, распознавать фейки и защищать личные данные. Сейчас ведущие IT-компании разрабатывают учебник и специальную платформу для практических занятий. Программу уже испытывают более чем в тысяче школ по всей стране.

Учиться обращаться с нейросетями действительно необходимо: и детям, и взрослым, в том числе для решения рабочих задач.

Работодатели все чаще разрешают применять нейросети в работе, это помогает ускорить процесс и улучшить качество труда. Однако не все компании готовы внедрять подобную практику.

Трудовой кодекс РФ не предусматривает отдельного основания для увольнения за использование ИИ для решения рабочих задач, и законодательство не содержит общего запрета на применение нейросетей в профессии. Однако работодатель вправе самостоятельно установить ограничения: если в компании действует такой запрет, а сотрудник из раза в раз его нарушает, это можно расценить как дисциплинарный проступок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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