Не спасли в реанимации: звезда мема «Разрываем контракт» умерла в возрасте 80 лет

Умерла звезда мема «Разрываем контракт» Анна Смирнова

80-летняя Анна Артемьевна, покорившая интернет искренностью, юмором и меткими фразами, скончалась после лечения в реанимации.

«Сегодня утром моя звездочка разорвала контракт со всеми», — сообщил внук женщины Антон Теребилов в блоге, который они вели вместе.

Накануне он рассказывал подписчикам, что бабушка находится в больнице. По словам молодого человека, последний месяц Анна Артемьевна плохо себя чувствовала и долго не соглашалась на госпитализацию. Неделю назад внуку все же удалось уговорить ее обратиться за медицинской помощью, после чего женщину поместили в реанимацию. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли.

За три года семейный блог «Бабушкин работяга» собрал многомиллионную аудиторию. Анна Артемьевна стала известна благодаря непосредственности, чувству юмора и коротким фразам, которые быстро разошлись на мемы. Одной из самых популярных стала реплика «Значит, разрываем контракт!».

Она прозвучала в ролике, где Анна Смирнова предложила внуку пять тысяч рублей за купленные продукты. Теребилов отказался от денег, посчитав сумму слишком большой, — в ответ бабушка и произнесла ставшую знаменитой фразу.

В прощальном сообщении Теребилов признался, что тяжело переживает утрату. За последние три месяца он потерял обоих близких людей: в августе не стало его дедушки. Внук назвал бабушку и деда своими настоящими друзьями и поблагодарил подписчиков за любовь к Анне Артемьевне. По его словам, ему особенно дороги сообщения людей, для которых женщина стала почти родной.

«Сейчас я опустошен», — поделился блогер.

Он также обратился к аудитории с просьбой не откладывать заботу о здоровье и проходить обследования вовремя. А тем, у кого живы бабушки и дедушки, посоветовал не просто навещать их, но и пробовать дружить с ними.

Анна Смирнова стала главной героиней блога «Бабушкин работяга», который ее внук вел под именем Антона Теребилова. Изначально молодой человек снимал видео исключительно для семейного архива — на протяжении четырех лет он сохранял бытовые моменты общения с бабушкой. Однако три года назад решил опубликовать несколько роликов в интернете. Один из первых набрал более 120 миллионов просмотров.

Особенно полюбились зрителям непосредственность Анны Артемьевны, ее ирония, шутки и емкие поговорки. В роликах она вместе с внуком готовила, солила огурцы и квасила капусту, а съемки проходили без сценария и специальной подготовки — на обычной домашней кухне.

За пределами интернета у женщины тоже была насыщенная жизнь. Анна Артемьевна родилась в селе Ярославской области, с 15 лет работала в торговле, а за 23 года в кузьмоловском магазине получила звание ветерана труда Ленинградской области. Ее внук уже десять лет трудится кузнецом на заводе.

В этом году семейный проект получил первое место на всероссийской молодежной премии «ШУМ» в номинации «Семейные ценности». В финал вышли семь проектов. История Анны Артемьевны и ее внука нашла отклик у зрителей разных поколений и стала напоминанием о важности близких отношений со старшими родственниками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.