Жесткие требования: принц Уильям назвал условия примирения с Гарри

Принц Уильям готов мириться с Гарри, если Меган Маркл перестанет оскорблять его семью

Принц Уильям готов возобновить общение с младшим братом Гарри, с которым давно не поддерживает отношений, однако для примирения он выдвинул жесткое условие, сообщил RadarOnline.

По информации из рассылки Роба Шутера «Naughty But Nice», сыновья короля Карла III могут поговорить по телефону или видеосвязи, но при этом старший потребовал, чтобы в беседе не участвовали их жены и дети.

Есть и еще одно требование: герцогиня Сассекская Меган Маркл должна перестать публично высказываться о принцессе Уэльской Кейт Миддлтон и троих детях Уильяма — 13-летнем Джордже, 11-летней Шарлотте и восьмилетнем Луи.

По данным от источника, для будущего короля это дело чести, не подлежащее обсуждению — только после выполнения этого ультиматума Уильям готов будет сделать первый шаг к примирению с братом.

«Никаких публичных комментариев, никаких закулисных сливов информации, никаких попыток втянуть жену или детей Уильяма в их разборки. Все это под запретом», — добавил источник.

Долгая дорога к миру: как Гарри подбирается к Букингемскому дворцу

Ранее в августе RadarOnline писал, что принц Гарри получил новое приглашение в Букингемский дворец на фоне попыток наладить отношения с отцом. Герцог Сассекский серьезно относится к встрече, считая ее важным шансом помириться с монархом и снова сблизиться с королевской семьей.

По данным Radar Online, принц не исключал даже частичного возвращения к обязанностям члена монаршего семейства.

Позже Mirror сообщил со ссылкой на источники, близкие к наследнику престола, что принц Уильям не готов мириться с Гарри, несмотря на желание брата наладить отношения с семьей. По словам собеседника издания, Уильям до сих пор тяжело переживает публичные заявления Гарри о нем и других членах королевской семьи. Принц Уэльский сосредоточился на своих официальных обязанностях и не заинтересован в восстановлении прежних отношений с братом.

«Сейчас нет такого мира, в котором принц Уэльский мог бы представить себе восстановление отношений с братом», — заявил тогда источник.

Доброжелатели из окружения Гарри ранее уже советовали ему не выносить на публику личные семейные проблемы. Тем более, что ни одно из публичных признаний герцога Сассекского, по словам инсайдера, никак не повлияло на жесткую позицию Уильяма.

Поводом для разговоров о возможном примирении стало интервью Гарри журналу GQ — в беседе принц признался, что переживает из-за непростых отношений с отцом и братом, и подчеркнул, что хотел бы восстановить связи с семьей.

«Шрамы остаются навсегда. Но умение вовремя отпустить прошлое, — это то, что я бы посоветовал сделать каждому», — поделился Гарри.

Представитель герцога и герцогини Сассекских пояснил, что слова принца не были направлены против конкретных родственников. При этом, как утверждают источники, близкие к королевской семье, родня короля Карла по-прежнему осторожно относится к общению с Гарри и Меган Маркл.

Теперь же Уильям, похоже, решил слегка приоткрыть для брата дверь в королевский дворец.

История конфликта

Раскол между сыновьями короля Карла III начался примерно в 2018–2019 годах. Так называемая «великолепная четверка» — принцы Уильям и Гарри с их женами Меган и Кейт стали отдаляться друг от друга. Гарри и Меган постепенно стали особенно сепарироваться от остальных: переехали из Кенсингтонского дворца, создали собственный офис и официальные страницы в соцсетях, а также обзавелись отдельной резиденцией. Позже они вышли из совместного благотворительного фонда Royal Foundation и учредили независимую организацию.

Слухи о том, что сыновья Карла III пошли разными путями тут же подхватили газеты и телеканалы. Вскоре стало ясно, насколько серьезен раскол между братьями. В январе 2020 года Гарри и Меган объявили о намерении отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи, переехать в США и обрести «финансовую независимость» от Букингемского дворца.

Решение герцога и герцогини Сассекских стало серьезным ударом для королевской семьи — британские таблоиды писали, что новость потрясла королеву Елизавету II, принца Карла и принца Уильяма. Вражда между ними все разрасталась, сопровождаясь резкими высказываниями со стороны Маркл в адрес лично Миддлтон и королевской семьи в целом.

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