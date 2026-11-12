Art Pictures Distribution покажет фильм «Яга на нашу голову» в Эфиопии

Впервые в истории Эфиопского международного кинофестиваля (Ethiopian International Film Festival) в его программу войдут Дни российского кино. С 15 по 22 ноября 2026 года в Аддис-Абебе соберутся кинематографисты и зрители из 26 стран, а на площадке Addis Theatre and Cinema покажут шесть современных российских фильмов разных жанров.

Art Pictures Distribution

Дни российского кино организованы РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Партнерами выступят Ethiopian International Film Festival и Addis Ababa Theatre Houses Enterprise.

«Сотрудничество в сфере культуры — один из важнейших мостов, соединяющих Россию и страны Африки. Российско-эфиопский кинодиалог создает особое пространство для демонстрации духовного наследия, богатства традиций и творческих достижений двух народов.

Дни российского кино в Эфиопии позволят представить зрителям современные разножанровые отечественные фильмы и станут важным шагом в укреплении культурного диалога между нашими странами», — подчеркнула Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Art Pictures Distribution

Компания Art Pictures Distribution (входит в Национальную Медиа Группу) покажет на фестивале фильм «Яга на нашу голову» Александра Войтинского. Это семейная комедия о десятилетнем Пете, который неожиданно узнает, что его новая воспитательница — настоящая Яга. Главные роли в картине исполнили Светлана Ходченкова, Юрий Колокольников, Максим Лагашкин и другие.

Показ фильма запланирован на 17 ноября.

«Мы последовательно развиваем международное продвижение российских кинопроектов, представляя их на новых фестивальных площадках. „Яга на нашу голову“ — интересный пример того, как образы отечественного фольклора получают современное воплощение и становятся частью семейного кино, понятного зрителям разных стран. Рассчитываем, что показ в Эфиопии откроет картине новую аудиторию», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Фильм уже представляли зарубежной аудитории в рамках фестивалей российского кино в Сингапуре и Марокко, в рамках кинофестиваля на Бали, а также на специальных показах в Русских домах в Берлине и Болгарии, Посольстве России в Замбии и на Неделе детского кино в Австрии.

«Российское кино расширяет географию международного присутствия, открывая новые возможности для культурного диалога. Фестиваль в Эфиопии существует более 20 лет и однозначно является одной из перспективных площадок для работы в этом направлении. Наш фильм „Яга на нашу голову“ познакомит зрителей с одним из ярких персонажей русского фольклора и, мы уверены, станет интересным открытием для публики в Аддис-Абебе», — прокомментировала генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина.

«Для нас важно, что в этом году РОСКИНО организует показы российских фильмов для эфиопских зрителей впервые, и сразу в рамках одного из главных кинематографических событий страны. Подготовленная программа включает яркие картины для широкой аудитории: от исторических драм до семейных комедий и анимации. Уверена, зрители Аддис-Абебы высоко оценят многообразие и достижения современного российского кино», — добавила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

Art Pictures Distribution

Ethiopian International Film Festival основан в Аддис-Абебе в 2005 году и на протяжении более двух десятилетий способствует развитию национальной киноиндустрии, международному культурному обмену и профессиональному сотрудничеству кинематографистов разных стран.

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