Основатель Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора компании

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 22 0

Новость об уходе появилась после серии скандальных публикаций о его личной жизни и предполагаемых романах.

Дженсен Хуанг покинул пост главы Nvidia

Фото: Reuters/Manami Yamada

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Основатель Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора компании. Об этом говорится в официальном заявлении корпорации.

Временно руководить Nvidia будет финансовый директор Колетт Кресс. Она будет совмещать обе должности до тех пор, пока совет директоров не найдет постоянного главу компании. При этом нового руководителя планируют искать не только среди сотрудников, но и за пределами корпорации.

«Сила NVIDIA всегда заключалась в ее сотрудниках. Вместе с нашей управленческой командой я намерена развивать прочную основу, которую Дженсен создавал на протяжении последних 33 лет», — заявила Кресс.

Она также подчеркнула, что компания продолжит развивать технологии искусственного интеллекта и ускоренных вычислений. Среди главных приоритетов Кресс назвала работу с клиентами, партнерами и разработчиками.

Уходу Дженсена Хуанга предшествовали скандальные публикации в СМИ о его личной жизни. В ноябре стало известно о возможном романе основателя Nvidia с 48-летней Кимберли Пауэлл, вице-президентом компании по направлению здравоохранения. Их вместе видели в одном из отелей Сан-Хосе. При этом оба состоят в браке.

Об отношениях Хуанга и Пауэлл знали и другие сотрудники компании. Ранее Хуанг уже становился героем подобных публикаций. В октябре СМИ писали о его возможной связи с женщиной, которую подозревали в работе на китайскую разведку. Китайская сторона отвергла обвинения в шпионаже.

Также сообщалось, что Хуанг признался сотрудникам в супружеской измене, после чего в Nvidia начали внутреннее расследование.

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Основатель Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост генерального директора компании

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