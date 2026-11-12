Шесть кусков мыла и ботинки: эстонца судили за российскую контрабанду

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 46 0

Мужчина дважды за несколько дней привлек внимание таможенников.

Что грозит за перевозку санкционных товаров через границу

Фото: 5-tv.ru

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Эстонца осудили за перевозку мыла и ботинок через границу с Россией

Шесть кусков мыла и пара тактических ботинок обошлись 64-летнему жителю Эстонии в условный срок и штраф. Мужчина дважды попался таможенникам на границе с Россией, нарушив санкции Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает ERR.

В первый раз мужчину остановили 7 ноября 2025 года. При проверке багажа таможенники нашли у него шесть кусков мыла. Оказалось, что такой товар запрещено ввозить из России в страны Евросоюза.

Но уже через четыре дня, 11 ноября, мужчина снова оказался на границе. На этот раз он направлялся в Россию. При досмотре багажа у него нашли тактические ботинки. Их вывоз также запрещен санкциями ЕС. Европейские власти считают, что такая обувь может помочь российскому оборонному сектору.

В итоге суд признал мужчину виновным в неоднократном нарушении санкций и назначил ему три месяца условного срока с испытательным периодом на один год.

Ботинки у мужчины конфискуют, а мыло уничтожат. Кроме того, ему придется заплатить 1419 евро (более 131 тысячи рублей. — Прим. ред.) судебных издержек.

Ранее в московском аэропорту Домодедово таможенники обнаружили в багаже пассажира 31 килограмм сушеных белых грибов. Проверка показала, что уровень радиации в них превышал норму более чем в десять раз. В грибах нашли цезий-137. Всю партию изъяли.

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Шесть кусков мыла и ботинки: эстонца судили за российскую контрабанду

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