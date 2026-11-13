Рак кишечника наступает: ученые за 20 лет выявили тревожный рост заболеваемости

NEJM Evidence: зафиксирован тревожный рост заболеваемости рака кишечника

Ученые впервые за более чем два десятилетия зафиксировали рост общей заболеваемости колоректальным раком. Ранее тревожную тенденцию наблюдали преимущественно среди молодых людей, однако теперь она затронула практически все возрастные группы до 70 лет. Об этом сообщили исследователи Чикагского университета, чья работа опубликована в журнале NEJM Evidence.

Специалисты проанализировали статистику Национального института рака США за период с 2000 по 2023 год. В начале наблюдений на каждые 100 тысяч человек приходилось 55,2 случая колоректального рака. К 2022 году показатель снизился до 36,7 случая. Однако уже в 2023 году он вырос до 38,3.

Это первый общий рост показателя за более чем 20 лет. При этом ученые пока не могут объяснить, почему многолетняя тенденция изменилась.

Колоректальный рак поражает толстую и прямую кишку. В США он занимает второе место среди причин смерти от онкологических заболеваний и первое среди взрослых младше 50 лет.

Почему рак все чаще обнаруживают после 45 лет

Наиболее заметные изменения ученые зафиксировали среди людей в возрасте от 45 до 49 лет. В период с 2019 по 2023 год заболеваемость в этой группе увеличивалась в среднем на 12,76% ежегодно.

Исследователи считают, что значительная часть роста связана с увеличением числа тех, кто проходит обследования. В результате диагностироваться стало больше людей. Врачи начали обнаруживать опухоли, которые раньше могли оставаться незамеченными.

Почему болезнь затрагивает людей старшего возраста

Особое беспокойство исследователей вызывает статистика среди американцев от 65 до 69 лет. В этой группе заболеваемость также начала увеличиваться.

Среди людей 70–74 лет прежнее снижение показателей остановилось. При этом около 80% представителей этих возрастных групп регулярно проходят рекомендованные обследования. Поэтому ученые предполагают, что существуют дополнительные факторы риска, влияние которых пока не удалось установить.

Кейтлин Мерфи связывает происходящее с так называемым эффектом поколения. Люди, родившиеся примерно в одно время, могут сталкиваться с одинаковыми факторами окружающей среды и образа жизни. По мере их взросления последствия такого воздействия становятся заметнее.

Исследователи предполагают, что люди, родившиеся в 1960-х годах и позднее, могут иметь повышенный риск развития заболевания по сравнению с предыдущими поколениями. Однако какие именно причины стоят за этим явлением, пока неизвестно.

Ученые проверили связь роста заболеваемости с пандемией

Исследователи также рассмотрели версию, что изменение статистики связано с пандемией COVID-19. Во время пандемии многие обследования откладывались. Поэтому часть онкологических заболеваний могла оставаться невыявленной.

Однако после исключения данных за 2020 и 2021 годы тенденция к росту сохранилась. Кроме того, уже к январю 2021 года количество профилактических обследований в значительной степени вернулось к прежним показателям.

Поэтому авторы работы считают маловероятным, что пандемия стала основной причиной роста заболеваемости в 2023 году.

Какие причины рака кишечника сейчас изучают

Одной из возможных причин ученые называют воздействие химических веществ из окружающей среды. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи Чикагского университета совместно с токсикологом Университета Эмори Синь Ху планируют изучить образцы крови пациентов.

Специалисты намерены одновременно оценивать воздействие тысяч химических соединений. Это поможет определить, какие вещества могут быть связаны с повышенным риском заболевания.

Затем потенциально опасные соединения изучат с помощью органоидов — выращенных в лаборатории моделей тканей толстой кишки.

Такие эксперименты позволят проследить, как отдельные вещества воздействуют на клетки и способны ли они участвовать в процессах, связанных с развитием опухолей.

Пока влияние этих химических соединений на обнаруженный рост заболеваемости не доказано.

Какие симптомы рака кишечника нельзя игнорировать

Пока ученые выясняют причины изменения статистики, врачи напоминают о важности своевременного обследования. Колоректальный рак может развиваться без выраженных симптомов, особенно на ранних стадиях. Среди признаков, при которых необходимо обратиться к врачу, специалисты выделяют:

появление крови в стуле;

продолжительные изменения привычной работы кишечника;

необъяснимое снижение массы тела.

Подобные симптомы могут быть связаны с различными заболеваниями и сами по себе не подтверждают наличие опухоли. Однако оставлять их без внимания не следует.

Когда нужно проверяться на рак кишечника

Людям со средним риском развития колоректального рака рекомендуют начинать регулярные обследования с 45 лет и продолжать их до 75 лет.

При наличии наследственной предрасположенности или других факторов риска сроки обследований определяются индивидуально.

Одним из основных методов диагностики остается колоноскопия. Она позволяет врачу осмотреть внутреннюю поверхность толстой кишки и при необходимости удалить обнаруженные полипы.

Существуют также скрининговые исследования кала и анализы крови. Однако они отличаются по возможностям и периодичности проведения, поэтому подходящий вариант необходимо обсуждать с врачом.

Ученые предупреждают, что дальнейший рост заболеваемости может увеличить потребность в онкологическом лечении. Поэтому раннее выявление заболевания остается одним из главных способов снизить риск тяжелых последствий.

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