Съемка сотрудников и шутки могут стать причиной задержания в аэропорту

С началом высокого туристического сезона россияне все чаще отправляются в страны Юго-Восточной Азии. Неприятности могут начаться еще до посадки в самолет. Шутка на досмотре, съемка сотрудников паспортного контроля или неправильно упакованный аккумулятор способны нарушить планы на путешествие.

Какие правила необходимо соблюдать в аэропорту, что запрещено брать в ручную кладь и о каких ограничениях важно помнить перед поездкой в тропические страны? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему нельзя шутить о бомбе и оружии

Фразы вроде «У меня в чемодане бомба» или «Я террорист» сотрудники аэропорта могут воспринять как сообщение об угрозе безопасности. Даже если пассажир сразу объяснит, что пошутил, его могут задержать для проверки. В результате есть риск пропустить рейс.

На официальном сайте аэропорта Шереметьево пассажиров предупреждают, что неуместные шутки об опасных предметах могут стать основанием для снятия с рейса. В отдельных случаях возможно возбуждение уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Подобные ограничения действуют и за рубежом. Например, в июле 2024 года в аэропорту Диполог на Филиппинах задержали иностранца, который в ответ на вопрос о содержимом багажа пошутил, что везет атомную бомбу. Мужчина извинился и объяснил, что говорил несерьезно, однако его вместе с супругой сняли с рейса.

Поэтому на вопросы сотрудников службы безопасности лучше отвечать коротко, спокойно и правдиво.

Уберите камеру

Снимать все происходящее в аэропорту без ограничений нельзя. Особенно это касается зон паспортного, пограничного и таможенного контроля.

В контролируемых зонах российских аэропортов действуют также специальные ограничения на фотографирование оборудования, авиационной техники и других объектов без разрешения службы авиационной безопасности. Поэтому попытка записать на телефон разговор с пограничником или снять процесс проверки документов может закончиться требованием прекратить съемку.

Ограничения существуют и во Вьетнаме. Там запрещено фотографировать пограничные переходы и военные объекты.

При этом делать обычные фотографии в общедоступных помещениях аэропорта не запрещено. Необходимо учитывать правила конкретного объекта и предупреждающие знаки.

Как вести себя на паспортном контроле

Во время проверки документов не стоит спорить с сотрудниками, пытаться пройти без очереди или самостоятельно заходить за служебные ограждения.

Паспорт необходимо предъявлять по требованию уполномоченного сотрудника. На вопросы о цели поездки и сроках пребывания следует отвечать достоверно.

Если путешественник не понимает вопрос на иностранном языке, лучше попросить повторить его или воспользоваться помощью переводчика, а не отвечать наугад. Также не следует пытаться вручить пограничнику деньги или подарки, чтобы ускорить проверку.

Важно помнить, что наличие авиабилета и брони гостиницы само по себе не гарантирует разрешения на въезд в иностранное государство. Окончательное решение принимают компетентные органы страны прибытия.

Что нельзя брать в ручную кладь

Одна из самых распространенных причин задержек на досмотре — предметы, которые пассажиры забывают переложить в сдаваемый багаж. По правилам российских аэропортов и авиакомпаний, в ручной клади действуют ограничения на перевозку. Вот список того, что нельзя брать в салон:

Жидкости и косметика. Обычно разрешены емкости объемом до 100 миллилитров, упакованные в прозрачный закрывающийся пакет общим объемом до одного литра. Ограничение касается кремов, гелей, духов, зубной пасты и напитков.

Ножи и острые предметы. Хозяйственные ножи, ножницы и другие колюще-режущие предметы необходимо сдавать в багаж с учетом правил перевозчика.

Опасные вещества. Взрывчатые, токсичные, легковоспламеняющиеся и некоторые химические вещества запрещены к перевозке.

Газовые баллончики и средства самообороны. Такие предметы могут быть запрещены не только в салоне, но и в зарегистрированном багаже.

Имитаторы оружия. Игрушечные пистолеты и предметы, похожие на настоящее оружие, могут вызвать вопросы при досмотре и подчиняться отдельным ограничениям.

При этом бутылку объемом 200 миллилитров нельзя пронести через стандартный досмотр даже в том случае, если внутри осталось всего несколько капель жидкости.

Для необходимых в полете лекарств, детского питания и специальных диетических продуктов предусмотрены исключения. Условия следует проверять заранее.

Почему пауэрбанк нельзя сдавать в багаж

Внешние аккумуляторы относятся к устройствам с литиевыми батареями. При повреждении или перегреве они могут стать источником возгорания. Поэтому пауэрбанки необходимо перевозить в ручной клади, а не в чемодане, который отправляется в багажное отделение.

При этом действуют ограничения по количеству и емкости устройств. С 1 июля 2026 года авиационные власти Вьетнама разрешают перевозить не более двух внешних аккумуляторов на пассажира. Пользоваться ими для зарядки устройств во время полета запрещено. Аналогичные ограничения на количество и использование пауэрбанков установлены и у «Аэрофлота».

Перед вылетом необходимо проверить маркировку емкости аккумулятора и требования своей авиакомпании.

Почему с электронными сигаретами могут возникнуть проблемы

Перед путешествием в Таиланд или Вьетнам особое внимание стоит уделить электронным сигаретам. В обеих странах действуют строгие запреты на ввоз таких устройств. В Таиланде за нарушение таможенных правил предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность.

Во Вьетнаме также запрещены электронные сигареты, вейпы и жидкости для них. Ограничения распространяются не только на торговлю, но и на использование и ввоз. Поэтому устройство, которое турист привычно носит в кармане, может создать серьезные проблемы после прибытия.

Какие сувениры и продукты могут не пропустить

Еще одна распространенная ошибка туристов — попытка привезти домой любые понравившиеся фрукты, растения или сувениры.

В Таиланде существуют фитосанитарные ограничения на вывоз отдельных растений. Кроме того, при въезде в страну действуют строгие правила ввоза свежих фруктов и овощей.

Не все тропические фрукты допускаются и к перевозке в салоне самолета. Например, авиакомпании могут ограничивать провоз дуриана из-за сильного запаха.

У Vietnam Airlines для таких продуктов предусмотрены отдельные требования к упаковке и перевозке в зарегистрированном багаже. Ограничения могут распространяться также на кораллы, отдельные виды раковин, изделия из охраняемых животных и антиквариат.

Перед покупкой необычного сувенира необходимо выяснить не только правила вывоза из страны отдыха, но и требования к ввозу в Россию.

Что еще нельзя делать перед посадкой

Не следует оставлять свои сумки без присмотра или соглашаться перевезти чужую посылку, содержимое которой неизвестно.

Также важно не нарушать указания сотрудников аэропорта, не выходить самостоятельно на служебные территории и не пытаться открыть закрытые двери.

При покупке напитков и косметики в магазинах беспошлинной торговли следует сохранять запечатанную упаковку и чек. Особенно это важно при пересадках, когда пассажирам предстоит повторный досмотр.

Перед поездкой полезно отдельно проверить правила аэропортов вылета, пересадки и прибытия, а также требования перевозчика.

Это поможет избежать ситуации, когда вполне обычная вещь превращается в причину задержки, конфискации багажа или испорченного отпуска.

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