По другую сторону закона: о чем будет продолжение сериала «Опасный»

Пятый канал представит продолжение сериала «Опасный»

Громкая детективная премьера на Пятом! В эти выходные зрители увидят продолжение остросюжетного сериала «Опасный» с Кириллом Полухиным в главной роли.

На этот раз майор Горбатов и его команда окажутся по другую сторону закона. По следу идут бывшие коллеги, а единственный шанс сохранить свободу — раскрыть, казалось бы, безнадежное дело.

В числе новых загадок — криптокошелек с кодом доступа в картине Рембрандта и заговор контрабандистов, промышляющих янтарем и оружием. Драйв каждой сцене задает знаменитая песня «Белла Чао» в новой аранжировке. А интрига — в каждой серии.

Не пропустите премьеру второго сезона сериала «Опасный» 14 и 15 ноября в 11:20 на Пятом.

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