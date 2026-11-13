По другую сторону закона: о чем будет продолжение сериала «Опасный»

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По следу героев идут бывшие коллеги.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пятый канал представит продолжение сериала «Опасный»

Громкая детективная премьера на Пятом! В эти выходные зрители увидят продолжение остросюжетного сериала «Опасный» с Кириллом Полухиным в главной роли.

На этот раз майор Горбатов и его команда окажутся по другую сторону закона. По следу идут бывшие коллеги, а единственный шанс сохранить свободу — раскрыть, казалось бы, безнадежное дело.

В числе новых загадок — криптокошелек с кодом доступа в картине Рембрандта и заговор контрабандистов, промышляющих янтарем и оружием. Драйв каждой сцене задает знаменитая песня «Белла Чао» в новой аранжировке. А интрига — в каждой серии.

Не пропустите премьеру второго сезона сериала «Опасный» 14 и 15 ноября в 11:20 на Пятом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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По другую сторону закона: о чем будет продолжение сериала «Опасный»

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