В пятизвездочном отеле в центре Москвы произошел взрыв

Газовый баллончик взорвался в кондитерском отделе Four Seasons в Москве

Газовый баллончик взорвался во время приготовления пищи в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel Moscow в центре столицы. В результате происшествия пострадала женщина. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Инцидент произошел в гостинице по адресу улица Охотный Ряд, дом 2. Взрыв прогремел на минус первом этаже, где расположен кондитерский отдел.

По данным источника 5-tv.ru, пострадала 45-летняя Анастасия З. У женщины диагностировали ожоги первой степени лица, шеи и предплечья. Общая площадь поражения составляет около 5–6% поверхности тела.

Обстоятельства происшествия выясняются. Информации о других пострадавших пока нет.

В марте 2026 года в здании на Охотном Ряду, где расположен отель Four Seasons, уже происходило возгорание. Тогда огонь вспыхнул в вентиляционном коробе ресторана «Страна, которой нет». По данным МЧС, загорелись жировые отложения. Площадь пожара составила два квадратных метра. Возгорание потушили до прибытия пожарных, пострадавших не было.

Специалисты МЧС предупреждают, что газовые баллоны необходимо защищать от воздействия высоких температур и открытого огня. При замене баллона рядом не должно быть работающих электроприборов и источников пламени. Нарушение правил обращения с газовым оборудованием может привести к пожару или взрыву. При этом причины нынешнего происшествия в кондитерском отделе пока не уточняются.

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