Восстановление лесов и экономная логистика: Патрушев о развитии лесхоза в России

Патрушев: лесные хозяйства в РФ сэкономят почти 30 миллиардов рублей

Работа правительства РФ повысит эффективность освоения лесов в стране и снизит издержки на логистику лесозаготовок. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев на совещании по итогам поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Визит вице-премьера в регион был посвящен перспективам лесопромышленного комплекса в России. Патрушев отметил, что правительство системно развивает соответствующие предприятия.

Прежде всего, для участников приоритетных инвестиционных проектов в отрасли решено не менять ставку по договорам аренды лесных участков, заключенным до 2024 года. С них не будут взимать дополнительные платежи.

Благодаря этому компании смогут сэкономить около 20 миллиардов рублей, которые можно будет направить на развитие отрасли.

Патрушев напомнил, что согласно Лесному кодексу предприятия обязаны восстанавливать вырубленные леса. Однако с учетом сложившейся ситуации в отрасли тем компаниям, которые должны выполнить эти обязательства в 2026 году, продлили дедлайн до июля 2027 года — это, опять же, позволить сохранить в отрасли деньги, еще около восьми миллиардов рублей.

Помимо этого, по поручению президента РФ Владимира Путина готовятся поправки, которые упростят получение разрешений на добычу общераспространенных полезных ископаемых. Они необходимы для строительства и содержания лесных дорог — ожидается, что изменения помогут эффективнее осваивать территории и сократить расходы на транспортировку.

На предприятии «Свеза» Патрушев ознакомился с современным производством фанеры. На комбинате внедряют цифровые технологии, в том числе автоматизированную проверку качества продукции и системы прогнозирования сбоев. Предприятие также планирует расширять ассортимент, увеличивать выпуск фанеры и экспортировать свой товар.

Многообещающие тенденции наблюдаются во всей лесной отрасли — компании наращивают поставки в страны Азии, Ближнего Востока и СНГ, а также увеличивают производство продукции с высокой прибыльностью.

Кроме того, вице-премьер посетил Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова. В вузе готовят специалистов для лесопромышленного комплекса и занимаются разработкой новых технологий — от переработки древесных отходов до создания современных материалов на основе древесины. Студенты практикуются на действующих предприятиях в отрасли.

Ранее Дмитрий Патрушев провел совещание о развитии сельского хозяйства по итогам рабочей поездки в Чеченскую Республику. Вице-премьер отметил высокую урожайность зерновых в регионе.

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