Согреет без алкоголя: пять необычных рецептов глинтвейна для холодных вечеров

Всемирный день глинтвейна отмечается 16 ноября. Ароматный горячий напиток особенно популярен в холодное время года. Традиционно его готовят на основе красного вина с корицей, гвоздикой и другими пряностями. Однако существуют и безалкогольные варианты, которые подходят для семейного вечера и праздничного стола.

Чем заменить вино, какие специи выбрать и как приготовить глинтвейн дома, чтобы напиток получился насыщенным и ароматным? Пять рецептов — в подборке 5-tv.ru.

Классический безалкогольный глинтвейн на виноградном соке

Виноградный сок — одна из наиболее подходящих основ для безалкогольного глинтвейна. Он придает напитку насыщенный цвет и сладость, а яблочный сок и апельсин делают вкус более свежим.

Ингредиенты на четыре порции:

Красный виноградный сок — 750 миллилитров.

Яблочный сок — 250 миллилитров.

Апельсин — одна штука.

Корица — одна палочка.

Гвоздика — четыре бутона.

Бадьян — одна звездочка.

Мускатный орех — небольшая щепотка.

Способ приготовления:

Вылить оба сока в кастрюлю с толстым дном. Апельсин тщательно вымыть и нарезать кружочками. Добавить к сокам вместе с корицей, гвоздикой, бадьяном и мускатным орехом.

Поставить кастрюлю на слабый огонь и постепенно нагреть напиток, не доводя до бурного кипения. Подержать на плите около десяти минут, затем снять с огня.

Накрыть крышкой и оставить еще на пять минут, чтобы пряности раскрыли аромат. Процедить через сито и разлить по термостойким кружкам.

При желании положить в каждую порцию свежую дольку апельсина.

Яблочный глинтвейн с медом и имбирем

Этот вариант отличается более мягким фруктовым вкусом. Имбирь добавляет пряную остроту, лимон — кислинку, а мед позволяет регулировать сладость напитка.

Ингредиенты на четыре порции:

Яблочный сок — один литр.

Яблоко — одна штука.

Лимон — половина.

Свежий имбирь — 15 граммов.

Корица — две палочки.

Гвоздика — три бутона.

Мед — одна-две столовые ложки.

Способ приготовления:

Яблоко вымыть, удалить сердцевину и нарезать тонкими дольками. Имбирь очистить и нарезать небольшими пластинками. Из половины лимона выжать сок.

Перелить яблочный сок в кастрюлю, добавить яблоко, имбирь, корицу и гвоздику. Нагревать на небольшом огне около десяти минут, не допуская сильного кипения.

Снять с плиты и оставить под крышкой на пять-семь минут. Добавить лимонный сок.

Когда напиток немного остынет, размешать в нем мед. Процедить и подать теплым, украсив кружки яблочными дольками.

Если яблочный сок изначально очень сладкий, количество меда можно уменьшить или совсем исключить его из рецепта.

Гранатовый глинтвейн с апельсином и ежевикой

Гранатовый сок обладает характерной кислинкой и терпкостью, поэтому напиток на его основе получается менее приторным. Ежевика делает вкус более ягодным, а апельсин смягчает терпкость.

Ингредиенты на четыре порции:

Гранатовый сок — 500 миллилитров.

Яблочный сок — 250 миллилитров.

Замороженная ежевика — 100 граммов.

Апельсин — одна штука.

Корица — одна палочка.

Бадьян — одна звездочка.

Гвоздика — четыре бутона.

Черный перец — три горошины.

Сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

Вылить в кастрюлю гранатовый и яблочный соки. Добавить ежевику. Апельсин вымыть, разрезать на четыре части и положить к остальным ингредиентам.

Добавить корицу, бадьян, гвоздику и горошины перца.

Медленно нагревать напиток до появления первых признаков кипения. Уменьшить огонь и выдержать еще несколько минут.

Попробовать и при необходимости добавить немного сахара. Снять с плиты, процедить через сито и разлить по чашкам.

Для украшения использовать свежие ягоды или апельсиновые дольки.

Клюквенный глинтвейн с корицей и пряностями

Клюква придает напитку выразительную кислинку и яркий рубиновый оттенок. Этот рецепт подойдет тем, кто предпочитает менее сладкие варианты.

Ингредиенты на четыре порции:

Клюквенный сок или морс — 600 миллилитров.

Яблочный сок — 400 миллилитров.

Апельсин — одна штука.

Свежий имбирь — десять граммов.

Корица — одна палочка.

Гвоздика — три бутона.

Бадьян — одна звездочка.

Мед или сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

Апельсин нарезать кружочками, имбирь очистить и измельчить тонкими пластинками.

Смешать в кастрюле клюквенный и яблочный соки. Добавить фрукты и специи.

Нагревать на слабом огне в течение десяти минут. Следить, чтобы напиток не кипел слишком сильно.

Снять кастрюлю с плиты, накрыть крышкой и оставить на пять минут. Процедить.

Если используется мед, добавить его после небольшого остывания напитка. Подавать горячим в термостойких кружках.

Для более насыщенного ягодного вкуса можно положить несколько свежих или замороженных ягод клюквы.

Облепиховый глинтвейн с мандаринами и розмарином

Этот вариант отличается от привычного темного глинтвейна ярким золотисто-оранжевым цветом. Облепиха дает кислинку, мандарины добавляют сладость, а розмарин — необычный хвойный аромат.

Ингредиенты на четыре порции:

Облепиховый морс — 700 миллилитров.

Яблочный сок — 300 миллилитров.

Мандарины — две штуки.

Корица — одна палочка.

Свежий имбирь — десять граммов.

Гвоздика — два бутона.

Розмарин — одна небольшая веточка.

Мед — по вкусу.

Способ приготовления:

Мандарины очистить от кожуры и разделить на дольки. Имбирь нарезать пластинками.

Соединить облепиховый морс и яблочный сок в кастрюле. Добавить мандарины, корицу, имбирь и гвоздику.

Медленно нагревать около восьми-десяти минут. За две минуты до окончания приготовления положить веточку розмарина.

Снять с огня и удалить розмарин, чтобы его аромат не стал слишком интенсивным.

Дать напитку немного настояться, процедить и при желании добавить мед. Разлить по кружкам и украсить мандариновыми дольками.

Как правильно готовить безалкогольный глинтвейн

Вкус напитка во многом зависит не только от выбранного сока, но и от способа приготовления. Прежде всего стоит использовать цельные специи. Палочки корицы, звездочки бадьяна и бутоны гвоздики легче удалить из готового напитка. Молотые пряности могут сделать его мутным и оставить осадок.

Не следует долго кипятить соки. Достаточно постепенно нагреть их со специями и дать настояться под крышкой. Так легче сохранить свежий фруктовый вкус.

Цитрусовые необходимо тщательно мыть перед приготовлением. Если используется цедра, важно не снимать вместе с ней слишком много белой части кожуры, которая может придать напитку горечь.

Сахар и мед лучше добавлять постепенно, пробуя напиток. Виноградный и яблочный соки уже содержат природные сахара, поэтому дополнительное подслащивание может не понадобиться.

Готовый глинтвейн следует подавать в кружках или стаканах из термостойкого стекла. Лучше всего готовить его непосредственно перед употреблением.

При этом отсутствие алкоголя не означает отсутствие сахара. Напитки на основе фруктовых соков могут содержать его в значительном количестве, поэтому размер порции тоже имеет значение.

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