Совесть заставила? Мужчина после изнасилования вернулся, чтобы извиниться перед жертвой

Daily Mail: мужчина после изнасилования вернулся, чтобы извиниться перед жертвой

В британском Ноттингеме мужчина совершил сексуальное насилие в отношении женщины, после чего скрылся, испугавшись ее криков. Однако спустя некоторое время он вернулся к пострадавшей, чтобы извиниться за произошедшее. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в десять часов утра на улице Колвик-роуд. Женщина подверглась нападению и начала кричать, после чего злоумышленник убежал.

Необычным обстоятельством происшествия стало поведение предполагаемого нападавшего. Вместо того чтобы окончательно скрыться с места преступления, мужчина вернулся и попытался принести извинения своей жертве.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. В ходе расследования полицейские задержали 20-летнего молодого человека по подозрению в совершении сексуального преступления. Впоследствии его освободили под залог с соблюдением строгих ограничительных условий.

Теперь следователи пытаются установить личность женщины, которая стала свидетельницей нападения. По данным полиции, прохожая находилась на противоположной стороне улицы и кричала пострадавшей, пытаясь вмешаться в происходящее. Правоохранители считают, что ее показания могут помочь восстановить обстоятельства случившегося.

«Мы хотим поговорить с этой женщиной, поскольку она может располагать важной информацией о случившемся», — пояснил констебль полиции.

Он подчеркнул, что произошедшее сильно потрясло пострадавшую, поэтому необходимо провести тщательное расследование с учетом свидетельских показаний.

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