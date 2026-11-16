Мария Погребняк перенесла операцию сразу после возвращения с реалити-шоу

Блогер и телеведущая Мария Погребняк перенесла операцию на следующий день после возвращения с реалити-шоу. Об этом она рассказала в программе на федеральном телеканале.

По словам знаменитости, на съемки она приехала с серьезной травмой, но решила не сообщать об этом организаторам и другим участникам. Несмотря на боль, Мария продолжила участие в проекте, хотя с каждым днем ее состояние становилось хуже.

«Я пила антибиотики, постоянно обрабатывала рану, ложилась под одеяло, плакала от боли. Мне было очень плохо. В какой-то момент началась жара, рана начала гнить, и я понимала, что внутри, наверное, уже идет очень серьезный воспалительный процесс», — поделилась телеведущая.

Вернувшись в Москву, блогер сразу же отправилась на операцию.

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Позже Мария объяснила, что намеренно не рассказывала о травме на проекте. Она считала, что личные проблемы со здоровьем не должны влиять на ход игры.

Между тем появление Погребняк на шоу отразилось и на отношениях между участниками. Она предложила блогеру Алане Мамаевой объединиться против певца Анатолия Цоя, однако та не поддержала эту идею. В результате между женщинами возникли разногласия.

Также Погребняк решила использовать против актера Владимира Сычева его собственный тактический план. После испытания на вылет артист покинул проект, а Марии удалось остаться в шоу.

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