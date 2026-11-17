Daily Mail: ради Роберта Паттинсона создатели фильма о Бонде изменили контракт

Роберт Паттинсон сумел обойти нескольких конкурентов и получил роль Джеймса Бонда благодаря актерскому мастерству, известности и сотрудничеству с режиссером Дени Вильневом. Об этом сообщило Daily Mail со ссылкой на журналиста Мэттью Беллони.

Официально о назначении 40-летнего Паттинсона объявили 16 ноября. Он станет седьмым актером, исполнившим роль агента 007 в основной серии фильмов о британском шпионе, сменив Дэниела Крейга.

Последний завершил участие во франшизе после выхода картины «Не время умирать» в 2021 году.

Поиски нового Бонда сопровождались многочисленными слухами. Среди наиболее вероятных кандидатов называли Каллума Тернера, Джека Лоудена и Джоша О’Коннора.

Однако в заключительный этап отбора включились более известные актеры, в том числе Паттинсон и Николас Холт.

Почему главные претенденты уступили Паттинсону

По данным отраслевых изданий, кинопробы продолжались несколько недель. Финалистам предстояло продемонстрировать не только актерские способности, но и умение работать в экшен-сценах.

Кандидатов оценивали по нескольким критериям, включая исполнение трюков, поведение перед камерой и подачу диалогов.

Каллум Тернер и Джек Лоуден долгое время считались одними из главных претендентов. Однако затем к отбору присоединились Роберт Паттинсон и Николас Холт.

Журналист Мэттью Беллони предположил, что создатели фильма вряд ли стали бы приглашать известных звезд на дополнительные пробы, если бы были полностью удовлетворены первоначальными кандидатами.

В результате студия остановила выбор на Паттинсоне, который уже имел опыт участия как в крупных франшизах, так и в независимом кино.

Как дружба с режиссером повлияла на выбор

Важную роль в кастинге могло сыграть сотрудничество Паттинсона с Дени Вильневом.

Актер снялся в третьей части «Дюны», над которой работал режиссер. Поэтому Вильнев уже был знаком с его профессиональными возможностями.

По информации Беллони, Паттинсон с самого начала входил в число актеров, которых режиссер хотел рассмотреть на роль Бонда. При этом личное знакомство не освобождало его от кинопроб. Окончательное решение сохранялось в тайне до последнего.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Паттинсон узнал о назначении только утром в воскресенье, 15 ноября. О результате ему лично сообщил Вильнев. Продюсер Эми Паскаль, в свою очередь, связалась с остальными финалистами, чтобы уведомить их о решении студии.

После официального объявления режиссер поблагодарил всех актеров, участвовавших в отборе, и выразил уверенность, что Паттинсон привнесет в образ Бонда нечто новое.

Ради актера студия согласилась изменить контракт

Еще одним обстоятельством стали условия сотрудничества. По информации СМИ, участники кинопроб подписывали предварительные соглашения, предусматривавшие участие в новом фильме и возможных продолжениях.

Однако условия для разных актеров отличались. Например, Джош О’Коннор и Джек Лоуден должны были согласиться на участие в четырех фильмах, если получат роль.

Паттинсону, благодаря его известности, удалось сократить обязательства до трех картин. Кроме того, ему предложили более высокое вознаграждение, чем другим претендентам.

По данным Беллони, переговоры по контракту Паттинсона оказались сложными. Однако создатели фильма продолжили обсуждение условий, что журналист расценил как признак серьезной заинтересованности в актере.

Почему «Сумерки» и «Бэтмен» помогли актеру

Одним из преимуществ Паттинсона стала его популярность среди нескольких поколений зрителей. Мировую известность ему принесла роль вампира Эдварда Каллена в серии фильмов «Сумерки».

Позднее актер закрепил репутацию благодаря независимым проектам и роли Брюса Уэйна в «Бэтмене». По мнению Беллони, подобный опыт может оказаться особенно важным для новой части бондианы.

Паттинсон уже сталкивался с критикой поклонников популярных франшиз. Его утверждение на роль Эдварда Каллена первоначально вызвало неоднозначную реакцию.

Еще одним испытанием стало исполнение Бэтмена — персонажа, которого до него играли несколько известных актеров.

Поэтому повышенное и не всегда позитивное внимание поклонников к новому Джеймсу Бонду вряд ли станет для Паттинсона неожиданностью.

Журналист также отметил, что роль Нила в фильме Кристофера Нолана «Довод» отчасти напоминала образ британского секретного агента.

Как поклонники отреагировали на нового Бонда

После объявления о назначении Паттинсона социальные сети заполнили обсуждения его карьеры. Пользователи вспоминали, что актер успел сыграть в фильмах о Гарри Поттере, «Сумерках» и «Бэтмене», а теперь пополнил список крупнейших кинофраншиз.

Некоторые поклонники посчитали такой выбор удачным, отметив универсальность Паттинсона и его способность перевоплощаться в совершенно разных персонажей. Другие выразили сомнения, поскольку актер уже прочно ассоциируется с несколькими известными экранными образами.

Сам Паттинсон назвал приглашение сыграть Джеймса Бонда осуществлением мечты.

«Джеймс Бонд — один из самых легендарных персонажей кинематографа, и доверить мне роль агента 007 — честь всей жизни», — заявил актер.

Новый фильм снимет Дени Вильнев по сценарию Стивена Найта. Продюсерами выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман, исполнительным продюсером — Таня Лапуант.

Картина станет первой частью франшизы после перехода творческого контроля над бондианой к Amazon MGM Studios в 2025 году.

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