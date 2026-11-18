Полиция раскрыла совершенное почти 20 лет назад убийство в Санкт-Петербурге

Уголовный розыск Петербурга и Ленинградской области раскрыл убийство, совершенное более 20 лет назад. Подозреваемого задержали в Ленинградской области. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Преступление произошло 19 сентября 2006 года в одной из квартир дома № 50 на Будапештской улице. После пожара там обнаружили тело 32-летнего мужчины. На шее погибшего находилась удавка из электропровода, что указывало на насильственный характер смерти.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по сатье об убийстве. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, однако оперативная работа по установлению причастных к нему продолжалась.

Спустя два десятилетия сотрудники Управления уголовного розыска Главка установили предполагаемого участника преступления. В деревне Александровская Лодейнопольского района Ленинградской области был задержан 61-летний уроженец Воркуты.

По версии следствия, в день убийства мужчина находился в квартире вместе со своим знакомым. Между ними внезапно возник конфликт, в ходе которого подозреваемый избил потерпевшего, а затем задушил его шнуром от бытового электроприбора. После этого он скрылся с места происшествия.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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