«Алло, военкомат!» — мошенники придумали новую схему обмана

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 30 0

Используют в том числе легенду о записи на медкомиссию.

Новая схема мошенников с началом осеннего призыва

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники представляются сотрудниками военкомата по новой схеме обмана

С началом осеннего призыва на срочную службу мошенники начали обманывать россиян под видом «звонков из военкомата». Об этом сообщили на канале Киберполиции МВД РФ.

В качестве примера правоохранители привели запись разговора с 19-летним юношей — мошенник использовал легенду о записи на медкомиссию.

Чтобы попасть на прием в военный комиссариат, жертву заставили назвать код из сообщения, который, по легенде, является номером «электронной повестки». Таким образом аферисты обманывают тысячи молодых россиян.

В МВД напомнили, что источник информации о воинском учете — единый реестр повесток, никакие сторонние приложения военкоматы и Министерство обороны РФ для этого не использует. Кроме того, настоящие работники военкоматов никогда не обзванивают граждан и не спрашивают коды.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что до конца 2026 года на Госуслугах заработает специальная кнопка для защиты от аферистов. Она поможет моментально лишать мошенников доступа к личной информации и счетам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

15:51
Поздно ложиться — себе дороже: «совы» чаще теряют трудоспособность до пенсии
15:42
«Алло, военкомат!» — мошенники придумали новую схему обмана
15:39
«Были и скандалы»: Дворцов раскрыл тайну отношений SHAMAN и Мизулиной
15:30
Собянин: почти 1,7 тысячи лабораторий и мастерских обновили в колледжах Москвы
15:26
Киев экстренно собирает Совет обороны после удара российской армии
15:21
«Опорочить в глазах опеки»: зачем на бывшую Даниила Воробьева завели три дела

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
Седокова заинтриговала фанатов жаркими кадрами с полуголым мужчиной
Никто не мог разгадать: ИИ взломал шифр 100-летней давности
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым