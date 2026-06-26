Красивая дата — 26.06.2026! Тимур Родригез и Катя Кабак сыграли свадьбу

|
Алена Куликова
Алена Куликова 40 0

Церемония состоялась в Москве.

Тимур Родригез и Катя Кабак официально стали мужем и женой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тимур Родригез и Катя Кабак сыграли свадьбу

Шоумен Тимур Родригез и актриса Катя Кабак официально стали мужем и женой. Церемония прошла во Дворце бракосочетания №1 в кругу близких, пишет Super.ru.

Для регистрации брака 46-летний шоумен выбрал светлый классический костюм с голубым пиджаком и белыми брюками. 35-летняя актриса появилась в длинном белом кружевном платье с пышной юбкой, глубоким декольте, разрезом и длинной фатой. Подробности праздника супруги пока не раскрывают.

Предложение руки и сердца Родригез сделал несколько месяцев назад. В апреле пара сообщила о помолвке, опубликовав фотографии с надписью «Она сказала: "Да!"» на фасаде кинотеатра «Художественный». Тогда Катя Кабак рассказывала, что не ожидала предложения, поскольку в отношениях уже чувствовала себя частью семьи.

Тимур Родригез, в свою очередь, признавался, что долго готовил сюрприз и переживал, чтобы вопросы журналистов и знакомых о свадьбе не испортили этот момент.

Артисты знакомы около 15 лет. До начала романа они поддерживали дружеские отношения и часто пересекались на мероприятиях. 

Ранее актриса Катя Кабак в общении с корреспондентом 5-tv.ru рассказала, как относится к свадебным приметам во время подготовки к торжеству с певцом Тимуром Родригезом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
75.63
0.86 85.77
0.59
Усильте энергию волос: лунный гороскоп стрижек на июнь 2026 для знаков зо...

Последние новости

17:43
Агент СБУ Макаренко* призывал к теракту в США на День независимости из мести
17:35
Лантратова анонсировала новую акцию по воссоединению семей между РФ и Украиной
17:28
В World Gymnastics оценили отказ России от участия в Кубке вызова
17:25
Самый красивый флешмоб этого лета от Пятого канала
17:24
Красивая дата — 26.06.2026! Тимур Родригез и Катя Кабак сыграли свадьбу
17:16
«Россия, привет!» — кадры возвращения 160 бойцов СВО из украинского плена

Сейчас читают

В России начали снижаться цены на черешню: когда ягода станет еще дешевле
«Все обошлось»: актер Евгений Стеблов рассказал о госпитализации
Без света и медоборудования: женщина родила среди обломков здания в Венесуэле
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео