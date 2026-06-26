Тимур Родригез и Катя Кабак сыграли свадьбу

Шоумен Тимур Родригез и актриса Катя Кабак официально стали мужем и женой. Церемония прошла во Дворце бракосочетания №1 в кругу близких, пишет Super.ru.

Для регистрации брака 46-летний шоумен выбрал светлый классический костюм с голубым пиджаком и белыми брюками. 35-летняя актриса появилась в длинном белом кружевном платье с пышной юбкой, глубоким декольте, разрезом и длинной фатой. Подробности праздника супруги пока не раскрывают.

Предложение руки и сердца Родригез сделал несколько месяцев назад. В апреле пара сообщила о помолвке, опубликовав фотографии с надписью «Она сказала: "Да!"» на фасаде кинотеатра «Художественный». Тогда Катя Кабак рассказывала, что не ожидала предложения, поскольку в отношениях уже чувствовала себя частью семьи.

Тимур Родригез, в свою очередь, признавался, что долго готовил сюрприз и переживал, чтобы вопросы журналистов и знакомых о свадьбе не испортили этот момент.

Артисты знакомы около 15 лет. До начала романа они поддерживали дружеские отношения и часто пересекались на мероприятиях.

Ранее актриса Катя Кабак в общении с корреспондентом 5-tv.ru рассказала, как относится к свадебным приметам во время подготовки к торжеству с певцом Тимуром Родригезом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.