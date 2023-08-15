История создания культовых песен Виктора Цоя: От «Группы крови» до «Перемен»

15 августа 2023 исполняется 33 года со дня смерти Виктора Цоя, фронтмена группы «Кино» и кумира миллиона советских подростков. Его песни по сей день звучат в наушниках молодежи, а некоторые хиты слушают и за рубежом.

5-tv.ru узнал истории создания культовых композиций Виктора Цоя и попытался ответить на вопрос, почему его треки не теряют актуальности по сей день.

«Восьмиклассница», альбом «45», 1982 год

Композиция «Восьмиклассница» вышла на дебютной пластинке группы «Кино» «45». На создание «Восьмиклассницы» Виктора Цоя вдохновила знакомая из ПТУ. Уже тогда молодой человек пел в местной рок-группе, исполняя хиты известных зарубежных коллективов и песни собственного сочинения. У музыканта появляются первые поклонницы.

Цой знакомится с девушкой, с которой они сближаются и проводят много времени. После одной из таких встреч будущая звезда вернулась домой и перенесла все произошедшее в тот вечер на лист бумаги. Так на свет появилась «Восьмиклассница». По словам автора, он и не подозревал, что способен на такую романтику.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/10562/track/28397938">Восьмиклассница</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/41075">КИНО</a> на Яндекс. Музыке

Позже композиция войдет в дебютный альбом группы «Кино». Презентация пластинки пройдет на рок-концерте весной 1982-го. Примечательно, что музыкальные критики изначально в штыки восприняли творчество новичков. В то время коллектив исполнял не тот рок, которым он известен сегодня, но романтические, местами меланхоличные композиции. Профессиональные критики сочли материал дебютантов слишком легковесной и раскритиковали группу за то, что она якобы далека от жанра рока. Юношей даже называли новыми романтиками. Мало кому в тот момент могло прийти в голову, что перед ними будущие рок-звезды.

«Группа крови», альбом «Группа крови», 1988 год

Впервые публика услышала «Группу крови» на пятом фестивале рок-музыки в 1987-м. Примечательно, что в тот раз слушатели прохладно восприняли новинку. В то же время «Группа крови» уникальна тем, что все инструментальные партии к ней писал сам Виктор Цой, что случалось нечасто.

Настоящую любовь меломанов «Группа крови» получила после выхода в 1988-м фильма «Игла», где она звучала в одном из эпизодов. До сих пор неизвестно, что именно вдохновило Цоя на создание трека. Однако широко распространена версия о том, что в тексте композиции рассказывается о военном конфликте в Афганистане. Хотя известно, в то время группу крови на руках и ногах не указывали, ведь солдат мог потерять их во время боя. Сам Цой предпочел оставить историю создания песни «Группа крови» без разъяснений.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/10374/track/38633712">Группа крови</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/41075">КИНО</a> на Яндекс. Музыке

В 2017-м журнал «Русский репортер» провел исследование на тему 100 главных песен на русском языке. Песня «Группа крови» попала на почетное второе место после «Темной ночи».

«Пачка сигарет», альбом «Звезда по имени Солнце», 1989 год

Песня «Пачка сигарет» родилась у Виктора Цоя во время съемок фильма «Игла». Работа проходила в Казахстане. В перерывах между дублями музыкант сочинил одну из самых известных своих композиций.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5307396/track/38634578">Пачка сигарет</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/41075">КИНО</a> на Яндекс. Музыке

По словам гитариста «Кино» Юрия Каспаряна, в «Пачке сигарет» все выверено математически. Ноты подобраны к ней максимально точным образом. В будущем трек окажется одним из самых узнаваемых песен российской рок-группы. Впрочем, куда большую известность получит другое произведение проекта.

«Перемен», сборник перезаписанных песен «Последний герой», 1989 год

Еще при жизни Виктора Цоя называли голосом поколения и «борцом» за свободу. Сам он отказывался от всех этих званий, считая себя музыкантом и поэтом. Что касается культовой «Перемен», то в ней речь идет вовсе не о протестах, а о внутренних переменах внутри человека. Однако публика услышала в тексте то, что хотела слышать, а именно — уход от опостылевшего «совка» к новой жизни.

В этот период выступления группы «Кино» частенько срывались приездом милиции. На одном из таких перенесенных концертов с Виктором Цоем познакомился режиссер Сергей Соловьев, который в будущем поставит культовую картину «Асса».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5307396/track/38633706">Перемен</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/41075">КИНО</a> на Яндекс. Музыке

По признанию Сергея Александровича, в тот промежуток времени он читал и слушал классиков и не был знаком с творчеством петербургского андерграунда. Однако его фильмы среди соотечественников популярностью уже не пользовались. Тогда постановщик решается снять фильм, на который «мертвые, но пришли в зал». Позже он познакомился с Цоем и предложил ему участие в новом проекте с условием, что тот не станет исполнять «Перемен» до выхода фильма, который будет оканчиваться этой песней.

По словам режиссера, Цой легко согласился на это условие. Возможно, решающую роль в этом сыграло то, что фильм снимался на «Мосфильме». А группу «Кино» в тот период из государственных предприятий слушали разве что в КГБ. Трек получил признание слушателей. «Перемен» стала последней песней, которую Цой исполнил на концерте в Лужниках 24 июня 1990 года, менее чем через месяц артиста не стало.

В 2020-м «Перемен» включили митингующие белорусы в знак протеста против результатов президентских выборов. Иная слава ожидала трек «Кукушка».

«Кукушка», «Черный альбом», 1991 год

«Кукушка» вышла уже после гибели Виктора Цоя. Известно, что музыкант сочинил ее, пребывая на отдыхе в поселке под Юрмалой, куда он отправился с Юрием Каспаряном. По словам последнего, Цой потратил на песню весь день, поэтому гитарист предположил, что это очень личная песня. Там же, под Юрмалой, Виктор Цой записал черновую версию трека. Свет услышит «Кукушку» в январе 1991-го уже после гибели ее автора. О том, что вдохновило его на создание хита, неизвестно по сей день.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/5307396/track/38633760">Кукушка</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/41075">КИНО</a> на Яндекс. Музыке

Второе дыхание композиция получила благодаря Полине Гагариной, спевшей ее для фильма «Битва за Севастополь». Популярность новой версии песни будет столь велика, что в какой-то момент артистку обвинят в плагиате и подадут на Полину Гагарину в суд. По мнению рок-певицы Ольги Кормухиной, исполнение «Кукушки» Гагариной слишком похоже на ее версию «Кукушки». Дело получило громкий резонанс. Позже с заявлением выступил сын Виктора Цоя Александр. По словам последнего, артистка исполняет «Кукушку» на законных основаниях.