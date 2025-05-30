Что приготовить в жару? ТОП-10 летних рецептов

Кулинарный блогер Максим Гринкевич рассказал, какие супы и закуски можно приготовить в жару, не стоя у плиты.
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В жару необходимо следить не только за количеством воды в организме. Прежде всего нельзя перегружать желудок жирной и тяжелой пищей. Оставаться здоровыми помогут сезонные овощи и фрукты. 5-tv.ru узнал у кулинарного блогера Максима Гринкевича рецепты разных стран, которые помогут справиться в жару.
Кофейное и банановое мороженое
Какой летний день обходится без освежающего десерта? Вместо магазинного мороженого попробуйте приготовить его сами. Для обоих рецептов кроме основных ингредиентов, кофе и бананов, вам понадобятся сливки. Пара минут в блендере, несколько часов в холодильнике — и вкусный, а главное, полезный десерт уже на вашем столе!
Рецепт домашнего мороженого
Освежающие лимонады
Летом эксперты советуют выпивать от двух до четырех литров воды в день, чтобы поддерживать водный баланс. Эти холодные напитки можно приготовить без содовой, тогда они принесут только пользу вашему организму. В составе — сезонные цитрусы: апельсин и лайм. Чтобы лимонад не получился слишком кислым, добавьте сахар или сгущенку.
Рецепты освежающих лимонадов
Привет из Испании: Овощной суп сальморехо
Сальморехо называют старшим братом гаспачо. В Испании сальморехо считают зимним супом, хотя в Испании средняя температура в холодный сезон — 12-18 градусов тепла. В составе блюда — томаты, яйца и чеснок, а калорийность достигается за счет хлеба. Чтобы приготовить суп, нужен только блендер!
Рецепт супа сальморехо
Французский соте из говядины
Если вы не можете обойтись без мяса даже в жаркую погоду, есть отличный способ пообедать или поужинать сытным блюдом — соте из говядины. Это блюдо придумали во Франции. Для того, чтобы приготовить блюдо, понадобится фольга. В фольге необходимо сначала замариновать говядину, а позже — добавить туда овощи. Позже блюдо в фольге отправьте в духовку.
Рецепт соте из говядины
Овощной чахохбили из Грузии
Этот рецепт пришел из солнечной Грузии. Рецепт без мяса не оставит вас с тяжестью в желудке. Чтобы приготовить чахохбили, понадобятся картофель, помидоры, лук и приправы. Грузинское блюдо лучше подавать с соусом сацебели или ткемали, чтобы чахохбили приобрел необходимую кислинку и остроту.
Рецепт овощного чахохбили
Паназиатские спринг-роллы
Для спринг-роллов вам не понадобится следовать точному рецепту, потому что в составе роллов могут быть любые привычные вам овощи. В основе блюда — листы рисовой бумаги, в которые кладут рисовую лапшу и овощную часть. Популярные ингредиенты для спринг-ролллов — морковь, огурец, салат разных видов, авокадо. Из этого блюда даже можно сделать десерт, заменив овощи на фрукты и убрав лапшу. Чтобы придать неповторимый вкус роллам, завернутую конструкцию можно обжарить на сковороде или во фритюрнице.
Рецепт спринг-роллов
Шаверма по-питерски
Фанатам классических блюд из России понравится рецепт традиционной шавермы. Готовить это сытное блюдо недолго: просто возьмите лаваш, добавьте туда овощной салат. Следом в шаверму отправятся обжаренные кусочки мякоти куриного бедра. Чтобы приготовить соус, смешайте ряженку, сметану и майонез. Такой соус придаст блюду неповторимый вкус.
Рецепт шавермы по-питерски
Как в турецком отеле: Чечевичный крем-суп
Хотели бы вы почувствовать себя гостем фешенебельного турецкого отеля? Приготовьте крем-суп из чечевицы, который часто подают на шведских столах курорта. Суп готовят без мяса, поэтому он очень легкий и хорошо влияет на пищеварение. В основе блюда — красная чечевица, помидоры, лук и множество ароматных приправ.
Рецепт супа из чечевицы
Овощные оладьи с собственной грядки
Для летнего приема пищи отлично подойдут оладьи, приготовленные из картофеля, моркови и кабачка. Главное, что ингредиенты для оладьев вы найдете в собственном огороде! Этот рецепт — микс известных всем кабачковых оладьев и традиционных картофельных. При смешивании получается вкусное и легкое блюдо, которые не вызовет тяжесть в желудке.
Рецепт овощных оладьев
Окрошка по-грузински
Окрошку уже несколько лет считают идеальным блюдом для лета. Диетологи уверены, что если в окрошке заменить колбасу на отварное мясо, блюдо не нанесет вреда фигуре. В этом рецепте главный ингредиент — как раз отварная говядина. Добавьте соус мацони, и блюдо точно станет «грузинским».
Рецепт окрошки по-грузински
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