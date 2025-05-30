Что приготовить в жару? ТОП-10 летних рецептов

В жару необходимо следить не только за количеством воды в организме. Прежде всего нельзя перегружать желудок жирной и тяжелой пищей. Оставаться здоровыми помогут сезонные овощи и фрукты. 5-tv.ru узнал у кулинарного блогера Максима Гринкевича рецепты разных стран, которые помогут справиться в жару.

Кофейное и банановое мороженое

Максим Гринкевич

Какой летний день обходится без освежающего десерта? Вместо магазинного мороженого попробуйте приготовить его сами. Для обоих рецептов кроме основных ингредиентов, кофе и бананов, вам понадобятся сливки. Пара минут в блендере, несколько часов в холодильнике — и вкусный, а главное, полезный десерт уже на вашем столе!

Рецепт домашнего мороженого

Освежающие лимонады

Максим Гринкевич

Летом эксперты советуют выпивать от двух до четырех литров воды в день, чтобы поддерживать водный баланс. Эти холодные напитки можно приготовить без содовой, тогда они принесут только пользу вашему организму. В составе — сезонные цитрусы: апельсин и лайм. Чтобы лимонад не получился слишком кислым, добавьте сахар или сгущенку.

Рецепты освежающих лимонадов

Привет из Испании: Овощной суп сальморехо

Максим Гринкевич

Сальморехо называют старшим братом гаспачо. В Испании сальморехо считают зимним супом, хотя в Испании средняя температура в холодный сезон — 12-18 градусов тепла. В составе блюда — томаты, яйца и чеснок, а калорийность достигается за счет хлеба. Чтобы приготовить суп, нужен только блендер!

Рецепт супа сальморехо

Французский соте из говядины

Максим Гринкевич

Если вы не можете обойтись без мяса даже в жаркую погоду, есть отличный способ пообедать или поужинать сытным блюдом — соте из говядины. Это блюдо придумали во Франции. Для того, чтобы приготовить блюдо, понадобится фольга. В фольге необходимо сначала замариновать говядину, а позже — добавить туда овощи. Позже блюдо в фольге отправьте в духовку.

Рецепт соте из говядины

Овощной чахохбили из Грузии

Максим Гринкевич

Этот рецепт пришел из солнечной Грузии. Рецепт без мяса не оставит вас с тяжестью в желудке. Чтобы приготовить чахохбили, понадобятся картофель, помидоры, лук и приправы. Грузинское блюдо лучше подавать с соусом сацебели или ткемали, чтобы чахохбили приобрел необходимую кислинку и остроту.

Рецепт овощного чахохбили

Паназиатские спринг-роллы

Максим Гринкевич

Для спринг-роллов вам не понадобится следовать точному рецепту, потому что в составе роллов могут быть любые привычные вам овощи. В основе блюда — листы рисовой бумаги, в которые кладут рисовую лапшу и овощную часть. Популярные ингредиенты для спринг-ролллов — морковь, огурец, салат разных видов, авокадо. Из этого блюда даже можно сделать десерт, заменив овощи на фрукты и убрав лапшу. Чтобы придать неповторимый вкус роллам, завернутую конструкцию можно обжарить на сковороде или во фритюрнице.

Рецепт спринг-роллов

Шаверма по-питерски

Максим Гринкевич

Фанатам классических блюд из России понравится рецепт традиционной шавермы. Готовить это сытное блюдо недолго: просто возьмите лаваш, добавьте туда овощной салат. Следом в шаверму отправятся обжаренные кусочки мякоти куриного бедра. Чтобы приготовить соус, смешайте ряженку, сметану и майонез. Такой соус придаст блюду неповторимый вкус.

Рецепт шавермы по-питерски

Как в турецком отеле: Чечевичный крем-суп

Максим Гринкевич

Хотели бы вы почувствовать себя гостем фешенебельного турецкого отеля? Приготовьте крем-суп из чечевицы, который часто подают на шведских столах курорта. Суп готовят без мяса, поэтому он очень легкий и хорошо влияет на пищеварение. В основе блюда — красная чечевица, помидоры, лук и множество ароматных приправ.

Рецепт супа из чечевицы

Овощные оладьи с собственной грядки

Максим Гринкевич

Для летнего приема пищи отлично подойдут оладьи, приготовленные из картофеля, моркови и кабачка. Главное, что ингредиенты для оладьев вы найдете в собственном огороде! Этот рецепт — микс известных всем кабачковых оладьев и традиционных картофельных. При смешивании получается вкусное и легкое блюдо, которые не вызовет тяжесть в желудке.

Рецепт овощных оладьев

Окрошка по-грузински

Максим Гринкевич

Окрошку уже несколько лет считают идеальным блюдом для лета. Диетологи уверены, что если в окрошке заменить колбасу на отварное мясо, блюдо не нанесет вреда фигуре. В этом рецепте главный ингредиент — как раз отварная говядина. Добавьте соус мацони, и блюдо точно станет «грузинским».

Рецепт окрошки по-грузински