Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально

В начале мая 2023 россиян традиционно ждут большие выходные с двумя официальными праздниками. На территории страны к этому времени становится по-весеннему тепло. Солнечная погода располагает к перерыву от рабочих обязанностей и хорошему времяпрепровождению.

С приближением длительных выходных дней многие начинают планировать свободное время и варианты отдыха. Рассказываем подробности майских 2023-го в материале 5-tv.ru.

Как официально отдыхаем на майские праздники в 2023 году

Согласно производственному календарю РФ, в мае 2023 года россиян ждут 20 рабочих и 11 выходных дней из 31 календарных.

Любимые всеми майские выходные в 2023 году будут традиционно разделены на два этапа.

Предпоследний и последний дни апреля удачно выпадают на субботу и воскресенье, поэтому к майским праздникам добавились сразу два дня. Первое мая — праздник Весны и Труда. Это официальный выходной в России. В 2023-м 1 мая приходится на понедельник, поэтому больше выходных не добавляется.

Затем наступает довольно длинная череда рабочих дней — 2, 3, 4, 5 мая. Следом — 6,7 мая, календарные выходные. 8 мая стал праздничным днем, потому что на эту дату перенесли выходной с воскресенья, 8 января. А 9 мая Россия отпразднует День Победы. По всей стране традиционно пройдут торжественные мероприятия, военные парады, чествования ветеранов и шествия Бессмертного полка.

Таким образом официальный календарь на майские праздники в 2023 году выглядит так:

29, 30 апреля — календарные выходные дни;

— календарные выходные дни; 1 мая — праздничный день;

2, 3, 4, 5 мая — рабочие дни;

— рабочие дни; 6, 7 мая — календарные выходные дни;

— календарные выходные дни; 8, 9 мая — праздничные дни.

Дополнительные выходные в мае 2023

В вышеописанный календарь майских праздников добавлен один дополнительный выходной. Это произошло благодаря тому, что в 2023 году официальный новогодний выходной 8 января пришелся на воскресенье. В связи с этим правительство России перенесло полагающийся россиянам день на 8 мая (проект постановления от 23.06.2022). Таким образом с учетом того, что 29 и 30 апреля в 2023-м выпадают на субботу и воскресенье, россияне в общей сложности будут отдыхать целую неделю.

Многих заранее интересовало, продлят ли майские праздники еще больше. В 2021 году по указу президента России Владимира Путина даты между «первыми» и «вторыми» майскими праздниками были объявлены выходными. И вся страна беспрерывно отдыхала почти всю первую половину месяца.

Стоит напомнить, что решение было обусловлено высоким уровнем заболеваемости коронавирусом среди населения. Поскольку ситуация в сфере здравоохранения на начало апреля 2022-го была стабильная, ряд регионов отменил ношение масок в общественных местах и другие меры предосторожности, «президентские» майские праздники в 2022 году не ввели, хотя вице-спикер Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и выступал с инициативой предоставить россиянам возможность как следует отдохнуть и заодно посеять достаточно плодоовощных для сбора хорошего урожая осенью.

Какой будет эпидемиологическая обстановка в маю 2023 года и появятся ли обстоятельства для введения дополнительных майских выходных на праздники, пока неизвестно.

Пятого апреля 2023 фракция «Новых людей» внесла в Госдуму предложение об увеличениии майских праздников. Сделать это, по задумке депутатов, стоит за счет январских новогодних праздников. Если предложение пройдет, то Россия будет отдыхать в начале года всего с 1 по 3 января, а потом отдельно 7 января. Зато в мае вся страна будет гулять подряд десять дней с 1 по 10 мая.

Предложение обусловлено тем, что зимой многие россияне сидят дома и предаются пагубным привычкам от безделья, потому что погода и финансовое положение не позволяют активно проводить выходные. А весной можно гулять, заниматься спортом или просто отдыхать на природе. Кроме того дачники получат дополнительное время, чтобы заняться огородом и рассадой.

Погода на майские праздники 2023

Мечтающим о жарком майском солнце, к сожалению, придется отложить короткие топики и купальники, так как синоптики прогнозируют на праздники не самую подходящую для солнечных ванн температуру воздуха. А вот убирать футболки, кепки и шорты далеко не стоит — солнышко будет припекать. Возможно, небольшие осадки также спугнут любителей лесных посиделок на шашлыках, зато такая погода будет как раз для небольшого путешествия — не слишком жарко и не слишком холодно для прогулок и осмотра достопримечательностей или занятий спортом.

В Москве синоптики обещают от +16 до +17 тепла с переменной облачностью и без осадков. В большинство дней будет солнечно и тепло.

В Санкт-Петербурге схожая картина: от +12 до +16 градусов, облачно и без дождей.

Однако расстраиваться преждевременно не стоит. Как известно, погода — штука переменчивая, и прогноз может не сбыться. Остается надеяться, что начало мая порадует не только большим количеством долгожданных выходных, но и хорошей погодой.

Куда поехать на отдых в мае 2023

Непростая международная обстановка и неопределенность в экономике вызвали среди россиян в этом сезоне большой спрос на турпоездки в пределах страны. Хотя любимые многими теплые курорты Турции и Египта не останутся без гостей, российский союз туриндустрии уже отметил ажиотажный спрос на отдых в санаториях почти во всех регионах РФ.

Выбрать топ здравниц страны не представляется возможным ввиду их разнонаправленности лечения тех или иных заболеваний. Однако упомянуть о данном виде отдыха на майские все же стоит. Тем более, что интерес к отечественным курортам поддерживается государством с помощью программы поддержки «пользователей» российской туротрасли.

Если классическая семейная вылазка на дачу или поездка дружной компанией на шашлыки уже надоели, можно рассмотреть несколько направлений для поездок. Россия — бескрайняя держава, где находится огромное количество различных природных и культурных достопримечательностей, которые могут впечатлить бывалых путешественников. По данным Ассоциации туроператоров России, среди общего числа бронирований на майские праздники пока лидируют Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Петербург.

Москва. Большое количество памятников архитектуры, музеи, театры российской столицы позволяют познавательно провести майские выходные всей семьей. Тем более, что синоптики обещают теплую погоду — переменную облачность с температурой до +18 градусов в отдельные дни.

Санкт-Петербург. Город на Неве — один из самых красивых в мире. Он традиционно привлекает миллионы туристов со всех уголков страны и даже мира. Чего только стоит прогулка по Невскому проспекту, посещение Эрмитажа, Исаакиевского собора и Петропавловской крепости. Погоду на майские сулят неплохую, с переменной облачностью и температурой до +15.

Ессентуки и Пятигорск. Местная грязелечебница, курортный парки, Свято-Георгиевский монастырь, минеральные озера Провал и Тамбукан, нарзанная галерея, гора Машук — это далеко не весь список достопримечательностей. На майские метеорологи прогнозируют +14 — +16 тепла и непродолжительные осадки.

Казань. Столица Республики Татарстан, безусловно, достойна внимания. Здесь можно увидеть Казанский кремль, ансамбль Дворцовой площади, улицу Баумана и множество других мест. Температура до +19 градусов и периодические дожди впечатления от поездки на майские не испортят.

Калининград. Длительность перелета немного увеличилась, но предложения по отдыху все же есть. Гостей порадует большое количество исторических памятников, в том числе немецкого периода. Побережье Балтийского моря находится недалеко, добраться до него не составит труда. Синоптики прогнозируют солнечные майские праздники с температурой до +15 градусов.

Сочи. Столица зимних Олимпийских игр 2014 года уже названа самым популярным направлением среди россиян и ожидает наплыв отдыхающих. В это время на курорте уже завершится горнолыжный сезон, а купальный еще не вступит в свои полноценные права. Но в городе масса мест для приятного проведения отдыха. Горные склоны Красной Поляны доступны для туристических подъемов. Мало что сравнится с видом гор с большой высоты! На побережье туристы посещают Олимпийский парк и Сочи Парк. В центре работает знаменитый Дендрарий. А над Ахштырским ущельем раскинулся удивительный парк на высоте — Скайпарк. Пока метеорологи обещает в Сочи температуру до +18 градусов с переменной облачностью.

Ялта. По праву занимает первое место среди крымских курортов и считается жемчужиной пляжного отдыха. На побережье Ялты расположено большое количество здравниц и водолечебниц. Гостей ждут Ялтинский заповедник, Ласточкино гнездо, Ливандийский дворец, Приморский парк, гора Ай-Петри, целый ряд исторических памятников, дом-музей Чехова и многое другое. На майские в Сочи обещают от +19 до +21 тепла.

Байкал. Весной на берегах самого глубокого озера в мире очень красиво. И самая удачная пора для поездки сюда — именно май. Туристов еще немного, поэтому можно насладиться ландшафтами природного памятника только в сопровождении гида. Местные жители рекомендуют путешественникам совершить пеший или велосипедный тур по окрестностям, а также устроить уютные посиделки на берегу Байкала. Единственный минус данного сезона — переменчивая погода. В мае иногда стоит по-настоящему летний зной или, наоборот, выпадает снег. Обычно средняя температура в последний месяц весны в природном уголке составляет +17…+20 градусов днем. Ночью показатель термометра опускается до +8. Около самого Байкала довольно прохладно, потому что озеро в мае все еще освобождается ото льда. Местные жители отмечают, что этим завораживающим природным явлением обязательно стоит полюбоваться.

Алтай. Туристы называют регион местом силы, так как находят здесь возможность отдохнуть от суеты, повседневных забот и восполнить внутреннюю энергию. В данное время Алтай вновь возрождается к жизни после долгих месяцев зимы. В это время начинает цвести маральник, дерево, которое путешественники прозвали сибирской сакурой. Да и погода в мае стоит по-настоящему весенняя. Обычно днем температура в природном уголке доходит до +25 градусов. Но позагорать здесь еще не удастся, потому что зачастую здесь еще бушуют холодные ветра.

Екатеринбург. Сердце Урала с распростертыми объятиями ждет гостей на майские праздники. Екатеринбург — крупный и быстроразвивающийся город, в котором каждый найдет тот вид отдыха, который ему по душе. Тем, кто желает узнать побольше о городе, обязательно понравится в многочисленных музеях и театрах города, а поклонники активного отдыха смогут совершить невероятный поход по заповедникам Свердловской области и даже сплавиться по горным рекам. Хватит удивительных мест и для любителей пофотографироваться. В городе находится множество интересных достопримечательностей. Например, рядом с памятником «The Beatles» можно представить себя пятым участником легендарного квартета, представиться шанс и прогуляться по каменной клавиатуре или оказаться на рубеже Европы и Азии. Обычно погода в мае в Екатеринбурге стоит еще прохладная. Столбики термометра варьируются от +13 до +15. Но скучать здесь точно не придется.

Выгодно ли брать отпуск в мае

Хотя бы единожды каждый человек задумывался, стоит ли взять отпуск в мае и добавить его к и так полагающимся выходным в этом месяце. С точки зрения отдыха идея выглядит здраво. Такая комбинация позволит совершить длительную поездку за границу, особенно если предполагается многочасовой перелет, или же отправиться в турпоход с многодневным маршрутом. Учитывая стоимость авиабилетов, возможность посетить сразу несколько стран звучит очень привлекательно.

Однако с точки зрения финансовой выгоды май существенно проигрывает другим месяцам. Дело в том, то размер отпускных напрямую зависит от количества рабочих дней в том или ином месяце. Соответственно, чем больше в месяце праздников, тем дороже стоит каждый рабочий день. Чем больше их теряет сотрудник, уходя в отпуск, тем больше он проигрывает в деньгах. Поэтому отпуск в мае может быть выгоден только тем, для кого не играет особой роли размер отпускного пособия.

Желающим все же уйти в хороший загул на майские можно предложить взять отпуск в более выгодном апреле и состыковать даты так, чтобы сначала отдохнуть в отпуске, а потом продолжить на майские праздники.

Могут ли заставить работать в праздничные выходные

Стоит помнить, что официальные праздничные дни в России распространяются только на сотрудников государственных бюджетных организаций. Частые компании вольны по собственному усмотрению сокращать или увеличивать количество выходных.

Работодатель может предложить выйти сотруднику на работу в праздничные и выходные дни только с согласия этого подчиненного, при этом предложив ему оплату рабочих часов в двойном размере. Нельзя привлекать к праздничной трудовой вахте беременных женщин и несовершеннолетних детей (если их деятельность не связана с творчеством и спортом).

Без согласия сотрудника его разрешается вызвать на работу для предотвращения катастрофы, стихийного бедствия, производственной аварии, а также при введенном в стране чрезвычайном или военном положении.

В выходные и праздничные дни могут работать компании, оказывающие услуги населению и выполняющие неотложные работы, а также непрерывно действующие организации (указанные в ст. 113 ТК РФ).

Когда 1 и 9 мая стали выходными днями

День весны и труда отмечается 1 мая во многих странах мира. Впервые он был провозглашен Международной ассоциацией трудовых союзов в 1889-м. Главной целью праздника стала поддержка прав работников. Это также день благодарности за труд других людей, которые стараются облегчить быт и улучшить качество жизни каждого человека на планете. 1 мая во многих странах проводятся массовые мероприятия, парады и демонстрации, чтобы показать единство работников и уважение к их труду.

Современную праздничную пору в России открывает День Весны и Труда, который начали отмечать еще в эпоху СССР после Октябрьской революции 1917 года. Тогда 1 мая именовался как Международный День солидарности трудящихся. Это был действительно красный день календаря, потому что взрослые выходили на парад с красными флагами и значками, а дети наряжались в одежду красного цвета. Первое мая был объявлен нерабочим днем с 1918 года, а 2 мая — с 1928 года.

В современной истории майские праздники стали вторым по продолжительности в календаре после новогодних только в 1998-м. Тогда президент России Борис Ельцин подписал указ, в котором объявил 2, 3, 4 и 5 мая официальными выходными днями, объединив праздничные дни с субботой и воскресеньем. В результате жители страны впервые отдыхали почти неделю.

Празднование Дня Победы в России связано с одной из самых знаменательных в мировой истории дат — 9 мая 1945 года, — когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Документ ознаменовал победу советского народа в Великой Отечественной войне и стал предвестником завершения Второй мировой войны.

В СССР 9 мая был объявлен выходным еще в 1965 году. Тогда же зародилась традиция устраивать парад Победы на Красной площади. Однако раньше его проводили только в честь юбилейных дат. Торжественные шествия состоялись в 1965, 1975 и 1985. После 1995-го торжественное мероприятие в столице стало ежегодным.

В 2012-м появилась новая традиция — шествие «Бессмертного полка». Мероприятие направлено на то, чтобы почтить память родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. На улицы города выходят люди с транспарантами и фотографиями предков.

ТОП-9 идей для отдыха на майские

Майские праздники — время, когда представится шанс уделить время себе и близким, поэтому стоит обратить внимание на следующие виды отдыха.

1. Устроить пикник. Важно в течение майских праздников выбраться всей семьей на природу или организовать встречу с друзьями на свежем воздухе. Надо лишь найти красивое место, приготовить вкусную еду и наслаждаться совместным времяпрепровождением.

2. Больше гулять. Сидеть дома все майские праздники — не лучшая идея, поэтому стоит пройтись по парку, поехать на экскурсию в соседний город, посетить ботанический сад или просто выбраться за город, чтобы насладиться красотой цветущих деревьев и цветов и восполнить внутренние ресурсы.

3. Сделать подарки близким. Чтобы порадовать родных и друзей, не нужен веский повод. Стоит на майские праздники побаловать дорогих сердцу людей. Например, испечь пирог, пожарить шашлык или подарить что-то небольшое, но приятное.

4. Посетить музеи, выставки, театры или концерты. Проводить время с близкими надо с пользой. В связи с постоянной загруженностью на работе многие так мало внимания уделяют близким. Совместный поход не только позволит расширить кругозор, но и даст почву для обсуждений. Новая тема для разговора еще больше сплотит домочадцев.

5. Сходить на субботник. Часто 1 мая устраивают мероприятия по благоустройству территорий. Не стоит отказываться от того, чтобы сделать природу чище. Во время субботников можно не только избавить от мусора близлежащие парки, дворы или территорию возле предприятия, но и познакомиться с соседями по району или коллегами по работе.

6. Устроить себе спа-день. В майские праздники важно уделить время для ухода за собой. Стоит запланировать поход в сауну или салон красоты, сделать маски для лица и волос и насладиться спокойствием и расслаблением.

7. Подготовить сад и огород к лету. Традиционно в мае многие дачники открывают сезон посадок. Стоит к этому времени подготовить семена и рассаду и продумать план действий на участке.

8. Покататься на велосипеде или роликах. Активный отдых поможет в майские праздники зарядиться позитивной энергией. Лучше заранее разработать маршрут для катания на велосипеде или роликах, чтобы прогулка принесла максимум позитивных эмоций.

9. Составить планы на ближайшее будущее. Весна — сезон, когда наиболее благоприятно меняться. Если давно хотелось что-то изменить, то в майские праздники как раз появится достаточно времени, чтобы все обдумать и составить конкретный порядок действия для достижения цели.