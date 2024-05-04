«Теряет позиции»: Боррель признал потерю Америкой статуса гегемона

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Боррель признал потерю Америкой статуса гегемона

«Теряет позиции»: Боррель признал потерю Америкой статуса гегемона

Фото: JIM LO SCALZO / ТАСС

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Есть ли страны, которые могут занять место США?

Возникшей после холодной войны системы международного взаимодействия больше не существует: США уже не являются гегемонами, а мировой порядок после окончания Второй мировой войны теряет свои позиции. Об этом заявил главы евродипломатии Жозеп Боррель во время лекции в Оксфордском университете, которую транслировал You-Tube-канал газеты El Pais.

«Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции», — сказал он.

Боррель также отметил, что Китай превращается в супердержаву. И это, по его словам, «не очень приятная картина». Он сравнил КНР, Евросоюз и США по экономическим показателям в области высоких и военных технологий и утвердил — Поднебесная является серьезным соперником для западных стран.

«Необходимо определить роль ЕС и Великобритании. Но она будет зависеть от того, как мы отреагируем на угрозы. Это первоочередная важность, поскольку мы все чаще слышим предостережения о том, что Европа может погибнуть», — заключил глава евродипломатии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент России Владимир Путин бросил вызов НАТО и восхитил Глобальный Юг.

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«Теряет позиции»: Боррель признал потерю Америкой статуса гегемона

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