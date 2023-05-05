Когда уйдем со школьного двора: как знаменитости провели последний звонок

Юлия Федорова
Юлия Федорова Журналист 524

Анастасия Волочкова осталась без прощальной линейки, а Анна Семенович проспала главный праздник школьников.

Когда уйдем со школьного двора: как знаменитости провели последний звонок

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Миллионы школьников 25 мая в последний раз придут на школьную линейку. Под трогательные песни, проникновенные речи учителей и звон колокольчика кто-то вытирает слезы печали, а кто-то радуется, что больше не увидит одноклассников. 5-tv.ru рассказывает, как Родион Газманов, Анастасия Волочкова и другие знаменитости провели последний звонок.

Михаил Галустян

ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Шоумен рассказал, что на последнем звонке выступал на сцене со школьной командой КВН. На праздничной линейке Галустян показывал номера в костюме кота Матроскина. По словам артиста, с того вечера он запомнил только лица однокашников: девочки плакали вместе с учителями от нахлынувших чувств, а мальчики ждали, пока закончится эта «обязаловка».

С возрастом у юмориста остались только положительные чувства о школе — он часто вспоминает те времена в интервью, а когда бывает в родном городе, часто заходит в учебное заведение и ностальгирует по годам юности.

Прохор Шаляпин

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин (настоящее имя - Андрей Захаренков) начал музыкальную карьеру еще в школе. Он выступал в русском народном коллективе, а в старших классах перешел в шоу-группу. Поэтому на последнем звонке спеть попросили именно его.

Из-за нестандартной фигуры высокий и худой Шаляпин очень долго искал костюм для выступления. Ему достали наряд и привели за двадцать минут до выхода на школьную сцену. На последнем звонке он исполнял хиты Надежды Кадышевой перед одноклассниками. По словам певца, почему-то все запомнили «Тонкую рябину» в исполнении будущей знаменитости.

Анна Семенович

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Сейчас Анна Семенович известна как певица и участница группы «Блестящие», но в школьные годы у нее было другое увлечение. Тогда девушка всерьез занималась фигурным катанием. Накануне последнего звонка у девушки была очень сложная тренировка. Измотанная после занятий, Анна пришла домой без сил и тут же провалилась в глубокий сон. Родители ушли на работу, а бабушка пожалела ребенка и не стала будить.

В итоге Семенович пропустила последний звонок! Она проснулась, когда праздник был в полном разгаре, и начала быстро собираться на главное событие в жизни каждого старшеклассника. Девушка прибежала в школу и вошла в зал как раз в тот момент, когда объявляли ее фамилию. Под смех и овации Семенович получила грамоту за отличные успехи в физической культуре.

Тимур Родригез

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В школьное время Тимур был известен под своей настоящей фамилией Керимов. Актерские способности и любовь к тому, чтобы быть в центре внимания, проявились у артиста еще за школьной партой. Мальчик часто рассказывал шутки, показывал сценки прямо на уроках. Учителя отправляли его к директору, но и там Тимур устраивал представления и веселил администрацию школы.

Неудивительно, что будущую знаменитость попросили выступить на последнем звонке. Рубашку, жилет и бабочку на праздник ему сшила мама, а пиджак достался от папы. На сцене Тимур пел посвященные учителям песни и произносил трогательную речь от лица выпускников. Позже шоумен признался, что когда он выступал на сцене перед учителями и одноклассниками, накопившиеся за 11 лет обиды ушли. А сам он очень жалел, что прощается со школой. 

Анастасия Волочкова

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Известная балерина Анастасия Волочкова за год до окончания общеобразовательной школы перешла в труппу Мариинского театра. Поэтому у нее не было типичного последнего звонка с линейкой, фартуками и ленточками в волосах. Пока сверстники Волочковой прощались со школой, она исполняла главную роль в спектакле «Лебединое озеро».

«Если у людей в школе обычно один последний звонок, то у меня их было три — перед началом спектакля. Мне нужно было выходить на сцену прославленного театра в легендарном спектакле первый раз в жизни в качестве солистки. Поэтому эти три последних звонка в моей жизни я не забуду никогда», — рассказывала звезда в интервью.

Постановка стала одновременно ее последним звонком и государственным экзаменом. Волочкова сдала его на «отлично»!

T-Killah

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

По словам Александра Тарасова, известного как рэпер T-Killah, он готовился к празднику очень серьезно. Юноша написал сценарий мероприятия и впервые вышел на сцену именно в день последнего звонка. Парень исполнил песню собственного сочинения и после этого задумался, чтобы стать певцом.

На дискотеке, которую организовали школьникам после официальной части, играл тогда известный только в клубных кругах DJ Smash. Но запомнил Александр не диджея, а девушку, с которой тогда целовался весь вечер. По словам рэпера, тогда он впервые оторвался по-взрослому.

Родион Газманов

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Сын певца Олега Газманова сначала обучался в России, но завершал образование в Великобритании. Как позже рассказывал артист, в зарубежной школе не было последнего звонка, там устроили только выпускной. На мероприятие Родион нарядился в красивый смокинг и весь вечер общался с одноклассниками под звоны бокалов шампанского.

Но когда Газманов-младший вернулся в Россию, то решил прийти на последний звонок в родные пенаты. Несмотря на то, что Родион уже там не учился, парня с радостью пустили на мероприятие. Там певец встретился с одноклассниками, которых не видел несколько лет, поностальгировал об ушедшей юности, а позже — отправился на «безалкогольную» дискотеку с соками из пакетов.

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