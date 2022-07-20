Что будет с организмом, если летом отказаться от мяса

Для отказа от мяса нужен веский аргумент и готовность заменить этот продукт другой едой.

Тренд на отказ от мяса охватывает миллионы людей. Но так ли безопасно исключать из своего рациона этот продукт? И реально ли его заменить альтернативной пищей? На эти и другие вопросы 5-tv.ru ответила врач-эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Некоторые люди предпочитают именно летом отказываться от мяса. В жаркое время года больше хочется фруктов и овощей, легкой пищи, что якобы упрощает задачу изменения рациона. Однако эксперты утверждают, что исключить мясо из рациона можно в любой момент.

«Для этого нужно иметь какую-то мотивацию к этому, какие-то причины, чтобы переходить на какой-то определенный тип питания. Вегетарианский, веганский, либо просто отказ именно от мяса, только от красного мяса, потому как есть альтернативы», — пояснила эксперт.

При правильном употреблении мясная пища приносит немало пользы организму. Она содержит не только огромное количество животного белка с нужными человеку аминокислотами, но и витамины группы B, цинк, селен и фосфор.

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Однако бывают ситуации, когда мясо может нанести серьезный вред организму и должно быть исключено из рациона, например, при некоторых заболеваниях. Мясо иногда вызывает аллергические реакции. При этом аллергия бывает на кормовые добавки и антибиотики, которые давали животным. В случае наличия проблем со здоровьем принять решение об отказе от подобной пищи поможет врач.

Люди обязательно должны регулировать количество потребляемого мяса. Это программа минимум, ведь в больших количествах оно приводит к ожирению и расстройствам пищеварения. Отдельно нужно обратить внимание на готовые мясные продукты: колбаса, сосиски, паштет и другие. Они содержат много посторонних добавок, которые могут нанести серьезный вред организму. Особенно это касается дешевых продуктов, где производители жертвуют пользой ради цены. Но и с обычным мясом стоит быть осторожным. Например, ученые доказали, что частое употребление красного мяса, особенно жареного, провоцирует рак.

По словам эксперта, отказ от мяса может пройти благополучно для человека, если он сбалансирует свое питание. Для этого достаточно заменить его альтернативными источниками белка. Часто ими могут стать грибы, бобы, чечевица, орехи, куриные яйца.