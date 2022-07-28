Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Август — финальный аккорд летней симфонии. Последняя пора отпусков, полуденного зноя, сладких ягод и легких сарафанов.

Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что последний месяц лета подарит представителям каждого знака зодиака в плане отношений. Кому ждать головокружительного романа, а кому — скандалов на фоне ревности.

Гороскоп на август 2022 — общая характеристика месяца для всех знаков

Для всех знаков зодиака начало месяца будет лаконичным и умиротворенным. Середина — яркой, страстной. Новые знакомства будут с напором, а уже существующие отношения — с неким напряжением. В этот период важно не разругаться, потому что дальше по гороскопу намечаются неожиданные моменты в отношениях. В конце августа эмоции выровняются, а то и вовсе могут пойти на спад и некоторое охлаждение.

Совет на август: Держите эмоции под контролем. Если относиться к партнеру с уважением, можно пройти любой кризис.

Овен, Лев и Стрелец

В начале месяца для представителей Огненной стихии — Овен, Лев и Стрелец — представляется прекрасная возможность стать эмоционально ближе с партнером. Но важно избегать импульсивности, особенно в период с 8 по 11 августа. Прежде всего это касается импульсивных Овнов, которые могут проявлять грубость и ревность. На этой почве велик шанс сильно поругаться и даже расстаться. Зато с 12 августа будет прекрасная возможность ярких знакомств, красивых романов. Делайте сюрпризы своим любимым и знакомьтесь.

«Особенный шарм добавится представителям знака Лев. Вы будете чувствовать себя на высоте. Главное в конце месяца не устраивать сцен ревности, подключать свою интуицию и проявлять душевное тепло», — советует астролог.

Телец, Дева, Козерог

Знаков Земли — Тельцов, Дев и Козерогов — романтика накроет прямо в начале августа. Вся первая половина проходит под эгидой дел амурных. В период с 8 по 11 августа у многих представителей земной стихии отношения выйдут даже на новый уровень — многие девушки получат предложение руки и сердца. Особенно это касается Дев и Козерогов.

Внимательность в отношениях стоит проявлять Тельцам, потому что в середине месяца разрывы могут происходить совершенно неожиданно и по непонятным причинам. Вообще вся вторая половина месяца для представителей знаков земной стихии будет более охлаждающей, особенно можно выделить последнюю неделю августа. Это будет прекрасное время для создания совместных планов с партнером или отключить внимание от отношений и переключиться на работу.

Близнецы, Весы, Водолей

Для Воздушных знаков — Близнецов, Весов и Водолеев — первые две недели августа будут как будто бы вообще не про любовь.

«Вы будете заняты карьерой, финансами или поисками себя. Особенно это касается Близнецов. Но уже после 12 августа романтические знакомства зашевелятся», — дает прогноз Тиана Атлас.

А после 20 числа количество поклонников увеличится в разы. Важный совет гороскопа: и вы тоже направляйте свой фокус в сторону ухажеров. Отдельно можно выделить представителей знака Водолей. Пожалуй, весь месяц вам будет сложнее других, потому что ваши партнеры будут вести себя слишком вызывающе и демонстративно, а вам придется проявлять больше терпения.

Рак, Скорпион, Рыбы

Что касается представителей Водной стихии — Раков, Скорпионов, Рыб — в первой части августа поддержка от планеты любви Венеры вам будет обеспечена. С 8 по 11 августа на представителей знака Рак партнер может оказывать давление и устанавливать свои правила. Отнеситесь к этому философски. Переждите этот период.

«Что касается Скорпионов и Рыб, то вам такой аспект наоборот добавит какой-то перчинки и страсти в отношениях. Вторая половина месяца вытаскивает представителей Водной стихии из дома и заставляет блистать. Хочется быть яркими, поехать на курорт, туда, где жарко и красиво. Кстати, во второй половине месяца на отдыхе вас будут ожидать неожиданные яркие романы, а для Скорпионов, пожалуй, чересчур, неожиданные и запоминающиеся», — рассказывает астропсихолог.

Овен — любовный гороскоп на август 2022

В начале августа у Овнов появится ценная возможность эмоционально сблизиться с партнером. Но важно избегать импульсивности, особенно в период с 8 по 11 августа. Постарайтесь не проявлять грубость или ревность, поскольку на этой почве велик шанс сильно поругаться и даже расстаться.

Уже с 12 августа гороскоп сулит для одиноких Овнов прекрасную возможность встретить интересных людей, завести яркие знакомства и положить начало красивому роману. Продлится ли он осенью — как знать? Расслабьтесь и знакомьтесь. Делайте вашей любимой или любимому приятные сюрпризы и наслаждайтесь моментом.

Телец — любовный гороскоп на август 2022

Многих Тельцов романтика накроет с головой прямо в начале августа. Вся первая часть месяца идеально подходит для того, чтобы провести ее под эгидой любовных дел. С 8 по 11 августа у многих представителей данного знака зодиака отношения имеют хорошие шансы выйти на новый уровень — многие девушки получат совершенное неожиданное или наоборот очень долгожданное предложение руки и сердца.

Уже состоящим в отношениях Тельцам стоит проявить в августе внимание к партнеру. Уделите ему время и не игнорируйте проблемы, потому что в середине месяца могут совершенно неожиданно происходить разрывы по непонятным причинам. Экватор августа лучше пройти аккуратно.

Остаток августа будет более охлаждающим, чем начало. Особенно можно выделить последнюю неделю месяца. Это будет прекрасное время для создания совместных планов с партнером или переключения внимания от любви на работу.

Близнецы — любовный гороскоп на август 2022

Близнецы рискуют пропустить почти половину августа в ворохе дел, связанных с работой, карьерой. самореализацией и финансами.

Но какими занятыми вы ни были, после 12 августа в вашем окружении появятся кандидаты для романтических знакомств. К 20-м числам гороскоп прогнозирует и вовсе многократное увеличение заинтересованных поклонников. Главное успеть перестроить фокус на любовь и ответить кому-то взаимностью.

Рак — любовный гороскоп на август 2022

Раки получат особую поддержку в первой половине месяца от планеты любви Венеры.

С 8 по 11 августа вероятно напряжение в отношениях: на представителей данного знака зодиака партнер может оказывать давление и требовать игры по своим правилам. Не ввязывайтесь в конфликт, отнеситесь к этому философски. Переждите этот период.

Лев — любовный гороскоп на август 2022

Гороскоп на август советует Львам начать месяц с того, чтобы стать эмоционально ближе к партнеру. Но важно избегать излишней импульсивности, особенно в с 8 по 11 августа.

С 12 августа у одиноких Львов появится прекрасная возможность завести романтические знакомства. Вас окутает особый шарм, способствующий старту летнего романа. Вы будете чувствовать себя на высоте. Главное в конце месяца не устраивать сцен ревности, подключать свою интуицию и проявлять душевное тепло.

Дева — любовный гороскоп на август 2022

Многих Дев романтика накроет прямо с наступлением августа. Вся первая половина месяца пройдет под эгидой дел амурных. С 8 по 11 августа есть хорошие шансы получить долгожданное предложение руки и сердца или вывести отношения на новый уровень.

Вторая часть августа для представителей данного знака зодиака будет более охлаждающей и приводящей в чувства, особенно можно выделить последнюю неделю августа. Вам захочется строить конкретные совместные планы с партнером на будущее или вовсе переключиться с романтики на карьеру.

Весы — любовный гороскоп на август 2022

Весы рискуют вообще пропустить первую половину августа, так как будут заняты не любовными, а насущными вопросами, например, финансами или работой.

Однако ближе к 15-м числам есть вероятность, что внимание представителей данного знака зодиака все же переключится на маячащих и томящихся на горизонте поклонников. А уже после 20 числа их количество увеличится в разы. Главное определить для себя, чего вы хотите, чтобы потом не жалеть об упущенных шансах на роман.

Скорпион — любовный гороскоп на август 2022

Скорпионам август принесет широкий спектр любовных эмоций. Так, несвободные представители данного знака зодиака в первой половине августа ощутят на себе, возможно, чрезмерное давление партнера. Такой аспект добавит особой перчинки и страсти в отношениях.

Вторая половина августа заставит Скорпионов блистать и быть на виду. Для этого захочется поехать на курорт, туда, где жарко и красиво. Кстати, на отдыхе вам непременно встретятся неожиданные яркие романы, пожалуй, чересчур, неожиданные и запоминающиеся.

Стрелец — любовный гороскоп на август 2022

В начале августа гороскоп советует несвободным Стрельцам воспользоваться шансом стать эмоционально ближе к партнеру. Но важно избегать чрезмерной импульсивности, особенно с 8 по 11 августа.

У одиноких Стрельцов с 12 августа замаячит прекрасная возможность новых встречь и красивых романов. Делайте сюрпризы своим любимым и знакомьтесь.

Козерог — любовный гороскоп на август 2022

Козероги окунутся в любовь сразу с наступлением августа и до его середины проживут под эгидой дел амурных. С 8 по 11 августа у многих представителей данного знака зодиака, состоящих в отношениях, есть все шансы перейти с партнером на новый уровень. Горсокоп указывает, что многие девушки-Козероги получат предложение руки и сердца.

Вторая половина августа будет более спокойной и даже охлаждающей, особенно заключительная неделя. Возможно, Козероги даже полностью переключат внимание с любви на работу.

Водолей — любовный гороскоп на август 2022

У Водолеев до 15 августа события будут как будто вообще не про любовь. Придется решать вопросы карьеры, финансов или поиска себя. Но постепенно ракурс сместится в сторону романтики. Вы заметите кого-то подходящего для знакомства. А после 20 числа количество поклонников вокруг вас увеличится в разы. Важный совет: вы тоже направляйте свой фокус в сторону ухажеров.

В целом по гороскопу весь месяц Водолеям будет сложнее других знаков зодиака, потому что партнеры будут вести себя слишком вызывающе и демонстративно, а вам придется проявлять больше терпения и снисходительности.

Рыбы — любовный гороскоп на август 2022

Что касается Рыб, первую половину августа вы проведете при поддержке планеты любви Венеры. В середине и конце представителей знака зодиака будет тянуть из дома и блистать в обществе, особенно, если запланирован отпуск или поездка на курорт. На отдыхе велика вероятность завязать яркий роман.

Семейные Рыбы рискуют столкнуться в августе с чрезмерным нажимом или даже давлением со стороны партнера. Как знать, такой аспект может наоборот добавить какой-то острой перчинки в ваши отношения.

Ранее 5-tv.ru публиковал общий гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака.