Как подготовить ребенка к школе

В последний месяц лета родителей все чаще беспокоит подготовка детей к школе. Как восстановить нарушенный режим сна? Стоит ли водить ребенка на занятия к репетитору, чтобы вспомнить утраченные за лето знания?

Урегулируйте режим сна

Прежде всего, подготовку к новому учебному году следует начать с режима сна. За каникулы дети успевают расслабиться, поэтому войти в привычный трудовой ритм им бывает непросто: у них снижается работоспособность — и они часто капризничают. Уже с начала августа (или хотя бы за неделю до занятий) следите за тем, чтобы ребенок ложился спать раньше, чем обычно. Причем школьникам младших классов рекомендуется быть в кровати уже не позднее 9 вечера, считает методист. Убедитесь, что он засыпает в комфортных условиях: в ночное время в комнате со свежим воздухом, в чистой постели, без посторонних источников света и звука.

Чтобы приучить ребенка подниматься с кровати раньше обычного, важно создать атмосферу предвкушения хорошего дня. Причем ритуал пробуждения подбирают исходя из темперамента ребенка — одних достаточно «заманить» на кухню аппетитной едой, а другим — позволить чуть подольше поваляться в постели. Взрослым также нужно спланировать свое время, чтобы собрать ребенка в школу и самим не опоздать на работу.

Позволяйте ребенку бездельничать

За лето дети успевают забыть часть пройденного материала в школе, что вызывает тревогу у родителей. Продолжительность каникул в России действительно длиннее, чем в других европейских странах, однако это не означает, что дети предоставлены сами себе. Напротив, на этот период детям задают столько заданий, что порой им сложно полностью переключиться на отдых. А ведь развлечение и способность расслабиться очень важны для здоровья, гармоничного развития и психики: не ругайте за то, что ребенок забыл какие-то правила, это лишь значит, что он хорошо отдохнул. Потом знания восстановятся. Кроме того, первые месяцы в школе идет повторение изученного, поэтому дети, которые все лето были загружены репетиторами и продвинулись по программе вперед, будут скучать на уроках.

Обучайтесь вместе

Поскольку современных детей не так просто увлечь книгой, старайтесь в свободное время включать аудиокниги. Например, при поездке в машине на дачу или в магазин. Чтобы привить интерес к литературе, начните обсуждать сюжет и героев. Это не только позволит вам погрузить ребенка в происходящее в книге, но и развить критическое мышление. Лучший вариант — если вы сядете вместе с ребенком и начнете читать вслух по очереди. Важно только, чтобы такое занятие не превратилось в полностью родительское чтение.

Вдохновить ребенка прочитать произведение помогут также художественные фильмы, снятые по мотивам книг. Однако этот способ не должен стать заменой книге — ведь экранизации нередко интерпретируются режиссерами и отличаются от авторского оригинала.

Устраивайте интерактивные уроки

Превращайте образовательный процесс в игру. Например, во время похода в магазин, попросите ребенка посчитать сумму покупок — это позволит ему освежить в памяти правила математики. На даче или загородом попросите его назвать растения, фрукты и овощи, чтобы развить любознательность к окружающему миру. Также можно вместе посчитать маршрут или попросить ребенка рассказать о горах, морях и озерах, где вы бывали, о животных, которые видели в зоопарке. Таким образом он не только сможет вспомнить какие-то яркие моменты, но и поделиться фактами и улучшить монологовую речь.

В то же время старайтесь не переусердствовать. Порой чрезмерно ответственные родители за лето настолько перегружают детей занятиями у репетиторов, что уже на второй неделе сентября они оказываются полностью истощены. Однако эта тревожность взрослых мгновенно передается и детям. Ведь худший способ привить любовь к школе — постоянно нагнетать ситуацию и создавать негативную установку, что с началом учебного года ребенок будет отставать по предметам. Вместо уверенности такой ученик начинает испытывать стресс, который мешает восприятию информации.

Проверьте здоровье ребенка

Перед началом учебного года следует проверить здоровье ребенка. Поскольку сегодня нет обязательного требования предоставить справку о прохождении медосмотра, родители зачастую приводят в школу больных детей. Поход к врачу не только принесет спокойствие самим родителям, но и позволит своевременно выявить заболевания. Например, проблемы со зрением. Бывает, что ребенок щурится, чтобы увидеть надписи на доске, и от напряжения в глазах начинаются головные боли. Нередки случаи, когда дети испытывают проблемы со слухом, потому что регулярно сидят в наушниках.

Уменьшите источники стресса

Идеальный вариант — сделать так, чтобы ребенок соскучился по школе. Для этого нужно в течение лета заинтересовывать его планами на будущий год: рассказывать о новых предметах или темах, кружках и соревнованиях. Поговорите о том, с кем из школьных друзей ему нравится общаться и почему. Можно, например, сходить на совместный шопинг за учебными принадлежностями. Если ребенок — первоклассник, то постарайтесь заранее представить ребенка классному руководителю и одноклассникам.

Прямо спросите, что ребенку больше всего нравится и не нравится в школе. Случается, что у ребенка не ладятся отношения в коллективе: его донимает сверстник-хулиган или он боится строгую учительницу. В этой ситуации главное — не обвинять, а признать чувства ребенка и дать выговориться. Честный разговор позволит снять напряженность и создать атмосферу доверия между вами, что поможет снизить общий негатив к школе.

Расскажите ему о нормах поведения

Помимо школьной программы ребенок должен быть знаком с правилами поведения в социуме. Их ему рассказывает родитель. Ребенок должен не только приходить опрятным и подготовленным, но и уважительно обращаться к учителям и одноклассникам. Особенно важно провести инструктаж первоклассникам и тем, у кого озорной характер. Взрослые должны объяснить, что, например, во время занятия нельзя ходить по классу и громко разговаривать, срывать уроки и обижать сверстников. Главная задача — настроить ребенка на сотрудничество и мотивацию к знаниям.