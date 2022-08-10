Любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков зодиака

Каждая осень не похожа ни на предыдущую, ни на следующую как по погодным, так и по астрологическим условиям. В этом году это будет пора новых знакомств, встреч и поездок.

Профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, что осень 2022 преподнесет представителям каждого знака зодиака. Кому следует готовиться к открытию собственного дела, а каким знакам зодиака стоит всерьез задуматься о путешествиях.

Тиана Атлас

Астролог

Гороскоп на осень 2022 — общая характеристика сезона для всех знаков зодиака

Осень 2022 обещает быть поистине богатой на астрологические события.

Согласно гороскопу, сезон начнется с ретроградного Меркурия в сентябре. В конце октября с помощью коридора затмений внимание каждого знака зодиака притянется к вопросам финансов и собственности, а в ноябре нас ожидает ретроградный Марс.

Все это означает, что во многих делах все знаки зодиака будут возвращаться назад, чтобы решить незакрытые вопросы и незавершенные проблемы. Иными словами, движение будет похоже на «шаг вперед и два назад».

Однако для любви и знакомств этой осенью все же попадется хороший период, который нельзя упустить. Это будет промежуток с 4-го по 22-е октября.

Овен — любовный гороскоп на осень 2022

Овнам гороскоп на осень рекомендует всерьез задуматься о совместном бизнесе с партнером, ведь многие ваши знакомства именно так и происходят — на фоне деловых встреч.

Телец — любовный гороскоп на осень 2022

У Тельцов этой осенью произойдет судьбоносное событие в отношениях — либо стремительное развитие, либо расставание с «токсичным» партнером.

Близнецы — любовный гороскоп на осень 2022

Близнецам гороскоп обещает в три осенних месяца огромное количество энергии.

Если представителям этого знака зодиака захочется, чтобы ухажеры за ними поспели, придется дать им возможности раскрыться, тем более, что поклонников будет действительно много.

Рак — любовный гороскоп на осень 2022

Для этого знака зодиака тема любви осенью станет ключевой. Не нужно бояться влюбляться!

Раки сейчас особенно плодородны, как в творческих начинаниях, так и буквально по теме зачатия и рождения детей.

Лев — любовный гороскоп на осень 2022

Львов осенью могут ожидать серьезные перемены — статус представителя этого знака зодиака может измениться со «свободен» на «в отношениях».

Главное — не привести к тому, чтобы случилось наоборот. Влюбленным Львам нужно особенно беречь своих партнеров.

Дева — любовный гороскоп на осень 2022

Девы осенью могут смело рассчитывать на поддержку Вселенной в вопросах любви.

Гороскоп обещает представителям этого знака зодиака много возможностей для роста через партнерство.

Весы — любовный гороскоп на осень 2022

Сентябрь заставит Весов разобраться с бывшими, зато октябрь даст много новых возможностей.

Не робейте выходить в свет, и тогда вы обязательно встретите свою вторую половинку.

Скорпион — любовный гороскоп на осень 2022

Скорпионам стоит быть осторожнее в осеннем сезоне. Личные амбиции представителей этого знака зодиака сейчас могут перевешивать желание быть в отношениях.

Если Скорпионам захочется гармонии, рекомендуется убирать категоричность и быть внимательнее.

Стрелец — любовный гороскоп на осень 2022

Стрельцам в новом сезоне стоит обратить внимание на возможности издалека. Например, можно начать изучать иностранные языки или же отправиться в путешествие. Именно там и откроется возможность познакомиться со своим будущим партнером.

Козерог — любовный гороскоп на осень 2022

Для Козерогов появится много возможностей встретить осенью свою вторую половинку. Главный вопрос — есть ли в данный момент желание начать отношения или нет.

Однако в любом случае нужно помнить, что для карьерного роста, который так важен для этого знака зодиака, энергию дает именно человек, готовый постоянно быть рядом с вами.

Водолей — любовный гороскоп на осень 2022

Водолеям гороскоп сигнализирует о судьбоносных переменах осенью по всем фронтам. Это касается в том числе и отношений, так что если вы одиноки, фокусируйтесь на партнерстве и обязательно познакомитесь с кем-нибудь.

Рыбы — любовный гороскоп на осень 2022

Рыбам Вселенная дает много поддержки в вопросах любви уже с сентября, но особенно романтичными представители этого знака зодиака станут в ноябре: у Рыб появится много энергии доделать дела, оставшиеся еще с начала 2022 года, и они обретут понимание куда двигаться дальше.