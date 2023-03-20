О чем говорят жесты политиков: Си Цзиньпин

Си Цзиньпин кажется одним из самых загадочных политиков со скрытой внутренней силой и волей.

В разных культурах существуют свои уникальные жесты, значения которых могут кардинально отличаться от принятых в других странах. В связи с этим нередко возникают недопонимания о том, что действительно имеют в виду мировые лидеры. Одним из таких загадочных политиков является председатель КНР Си Цзиньпин.

О том, что скрывается за его позами и жестикуляцией, 5-tv.ru рассказал профайлер и социальный психолог Михаил Касаткин.

Профайлер — специалист по бесконтактному определению лжи. Его работа заключается в анализе поведения, слов, мимики, жестов и действий человека.

Сложенные пальцы рук

Си Цзиньпин во время открытия Боаоского азиатского форума. Фото: www.globallookpress.com / Huang Jingwen / XinHua

В отличие от многих европейских коллег, Си Цзиньпин не отличается демонстративностью. Его жесты подчеркнуто лаконичны, будто он старается делать как можно меньше движений. Внешне он кажется непроницаемым и спокойным. Даже во время жестких заявлений его лицо остается бесстрастным, а мимика почти неподвижной, однако это не означает, что его жесты лишены силы.

«Казалось бы, у Си Цзиньпина мы должны видеть похожие жесты [как у президента США Джо Байдена]. Ведь Китай — тоже мощная держава. И ей руководит лидер с многолетним опытом. Вопреки ожиданиям, мы видим жесты осторожности и сдержанности — руки сложены, движения спокойные, позы закрытые. Эти сигналы показывают, что человек себе на уме, у него свои интересы», — поясняет психолог.

Азиатский менталитет в принципе не подразумевает экстраверсии, свойственной американцам. Модель поведения китайского лидера предполагает выжидание. Ее можно охарактеризовать принципом, прописанным в «Искусстве войны» Сунь-Цзы. «Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага».

Руки сложены в молитве

Си Цзиньпин на открытии четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине. Фото: ROMAN PILIPEY / ТАСС

Сложенные будто в молитве ладони рук выражают благодарность и солидарность с присутствующими. Иногда этот жест использует председатель КНР Си Цзиньпин во время публичных выступлений.

Сцепление пальцев рук

Официальный визит Владимира Путина в КНР. Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель / POOL

Переплетенные пальцы рук указывают на то, что человек что-то скрывает или выжидает момент, чтобы перестраховаться перед ответом.

«По Си Цзиньпину видно, что этот человек ведет свою „китайскую игру“. Она не такая открытая и демонстративная, как у американцев, не такая коммуникативная, как у французов, и не такая задумчивая, как у немцев. Эта игра закрытая, с тайной стратегией, словно в древнекитайской игре Го. И его жесты всячески транслируют это», — комментирует профайлер Касаткин.

Приветствие полупротянутой рукой

Си Цзиньпин встречается с королем Испании Филиппом VI. Фото: www.globallookpress.com / Jack Abuin / ZUMAPRESS.com

Если политик приветствует кого-то, прижав локоть к телу, то он хочет контролировать дистанцию и что-то скрывает. Кроме того, это означает, что он дорожит своими привилегиями и не готов проявлять симпатию, не присмотревшись к собеседнику. Почти никогда Си Цзиньпин при приветствии не протягивает полную руку.

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Иногда можно заметить, как он лишь иногда слегка наклоняется в сторону собеседника. В ряде случаев поклон означает услужливость и готовность прогибаться под чужой волей, однако в Китае этот жест является традиционным и используется, чтобы выразить расположение. Например, так делает китайский лидер при пожатии рук с президентом РФ Владимиром Путиным.

Энергичность рукопожатия также выдает характер и отношение человека. Вялое пожатие руки выдает индивида без амбиций. Также оно означает плохое настроение или просто нежелание общаться. Крепкое рукопожатие свойственно уверенным личностям, а вот сильное сжимание руки оппонента может выдать агрессию и намерение вступить в соревнование.

«Начальственная ладонь»

Открытие 18-го съезда Коммунистической Партии Китая. Фото: www.globallookpress.com / Lan Hongguang / Xinhua

Поднятая над собой ладонь означает, что человек испытывает злость и требует, чтобы его приказы были исполнены без обсуждений. Во время собраний этот жест использует и председатель Китая Си Цзиньпин, который таким образом намеревается оказать давление на присутствующих.

Сжатый кулак

Выступление на церемонии, посвященной 100-летию образования Коммунистической Партии Китая. Фото: www.globallookpress.com / Xie Huanchi / XinHua

Еще одним агрессивным жестом является поднятый вверх кулак. Этот жест глава КНР использует, чтобы сплотить вокруг себя народ с призывом решить какую-то важную задачу. Он как бы говорит своим телом: «вместе мы добьемся всех поставленных целей».

Облокачивание на кресло

Си Цзиньпин и Владимир Путин во время встречи в Москве. Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Отдельного внимания заслуживает то, как человек сидит во время разговора. Если корпус, руки, голова или ступни повернуты в сторону собеседника, то он настроен к нему дружелюбно. Можно заметить, что на встречах с Владимиром Путиным китайский лидер часто будто отражает его позы. И наоборот, при встрече с Джозефом Байденом он принимает закрытые позы. При этом он не облокачивается полностью в кресло и не принимает расслабленного положения.

Руки на подлокотниках

Си Цзиньпин принимает участие в ПМЭФ-2019. Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Если человек сидит, упершись руками в подлокотники стула, то в этот момент он сконцентрирован и осторожен. Этот жест самоконтроля можно заметить у Си Цзиньпина. В то же время — это сигнал о том, что он не чувствует полного контакта с собеседником.

Хватание пиджака

Си Цзиньпин на пленарном заседании ПМЭФ-2019. Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Желание поправить или ухватиться за лацканы пиджака выдает инстинктивное желание человека защититься. Кроме того, это дает ощущение некоторой опоры. Можно заметить, как на некоторых встречах так делает Си Цзиньпин.