Свекла в горшочке и морковные кубики: как продлить срок хранения урожая

Свекла и морковь, выращенные на даче, часто поражаются вредителями. Подпорченные корнеплоды не подлежат долгому хранению в погребе. Но не стоит отчаиваться. Есть эффективные способы спасти овощи.

В хозяйстве все пригодится, — такой девиз у многих дачников. Но некоторые садоводы не знают, что делать с теми корнеплодами, которые не подлежат долгому хранению, ведь выбросить результаты труда жалко, а съесть их сразу не всегда возможно. Как увеличить срок годности овощей, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Как правильно хранить овощи в погребе

Хранение овощей в погребе требует особого подхода, так как в этом вопросе есть ряд важных тонкостей.

«Это не просто спустился в погреб и все свалил. Если вы свалите все, у вас, скорее всего, все сгниет. И очень быстро», — отметил Андрей Туманов.

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Перед тем, как спустить в погреб урожай, нужно сначала подготовить это особое дачное помещение. Для этого нужно:

убрать остатки предыдущего урожая;

просушить погреб;

проветрить хранилище;

проверить на наличие вредителей и обезопасить погреб от непрошенных гостей (установить сетки на вентиляцию, поставить мышеловки).

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Эксперт отметил, что перед тем, как закладывать овощи в дачный погреб, нужно внимательно осмотреть каждый овощ и выбрать только те, которые способны пережить зиму. Для хранения в погребе не пойдут плоды, на которых есть:

царапины;

трещины;

подгнившие места;

поражения вредителями.

Такие овощи лучше употребить в пищу сразу или использовать другие способы хранения урожая, например, консервацию.

Как заготовить морковь на зиму

Дачники любят сажать морковь на своих участках, потому что этот корнеплод не требует особого ухода и хранения. Полученный урожай богат полезными веществами, но уберечь морковь от вредителей не всегда возможно, а поврежденные плоды не будут долго храниться.

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Если на моркови есть трещинки или небольшие подгнившие места, свидетельствующие о поражении личинками морковной мухи, то долго в подвале она не пролежит, а поражение может распространиться на здоровый урожай. Но сразу выбрасывать все корнеплоды с такими дефектами совсем не обязательно. Можно съесть свежую морковь сразу или заморозить ее.

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Перед тем как замораживать овощ на зиму, потребуется тщательно вымыть морковь, очистить ее от кожуры и вырезать пораженные места. После этого нужно подготовить корнеплоды к заморозке.

«Натираете на терочке и берете для приготовления льда формочку. Туда (кладете. — Прим. ред.) эту морковку, заливаете кипяченой водой, ставите в морозилку. У вас получаются ледяные кубики», — сказал эксперт.

Полученные кубики нужно убрать в пакет и вновь спрятать в морозилку. Зимой, когда потребуется морковь для жарки или для супа, не придется идти в погреб или бежать в магазин. Нужно просто достать кубик и бросить его в кастрюлю или на сковородку.

В ледяных кубиках морковь сохранит все свои вкусовые качества и полезные свойства.

Как заготовить свеклу на зиму

Свекла тоже страдает от паразитов, а кроме того, корнеплод можно повредить при сборе урожая.

Для подпорченной свеклы нужно применить иные способы хранения. По словам эксперта, можно корнеплод замариновать или сделать из него другие заготовки. При этом в овощах сохранятся все полезные свойства.

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По мнению эксперта, также богаты витаминами и листья свеклы, поэтому корнеплод можно использовать для их выгонки. Стоит посадить овощ в землю и не забывать поливать.

«Свекольные листочки — очень здорово и полезно. Просто на кухне будет расти у вас в горшочке свеколка. Вы туда ее посадили, она вам листочков выгнала, вы эти листочки потом (срезаете. — Прим. ред.) в салатик», — отметил Андрей Туманов.

Также свекольную ботву используют и для приготовления некоторых супов.

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