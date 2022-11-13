Выбираем снегоуборщик: дорогое удовольствие или крайняя необходимость

На рынке существует множество видов машин для чистки снега. Какой из них лучше выбрать?

Современные технологии облегчают жизнь каждого человека. Теперь вместо того, чтобы зимой постоянно разгребать снег на даче лопатой, можно приобрести специальную машину. Однако выбрать качественный снегоуборщик не всегда просто, так как производители предлагают разные модели по сильно отличающимся ценам.

Какой аппарат лучше выбрать, эксклюзивно Пятому каналу рассказал председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Для чего нужны снегоуборщики на даче

В последнее время снегоочистители стали пользоваться большой популярностью у любителей дачи. Однако некоторые владельцы частных домов считают, что это непозволительная роскошь, поэтому предпочитают зимой справляться со снегом по старинке — с помощью лопаты, с неудовольствием посматривая в сторону соседей с технологичным устройством.

Как отметил эксперт, чтобы справиться со снегом на участке зимой, и правда, подойдет ручной труд. Но чтобы обеспечить проезд транспорта в поселке или дачном товариществе между главными улицами, одними лопатами не обойтись.

Главная опасность, которую представляет снег на дорогах зимой, — это малая мобильность для машин. Это может привести к печальным последствиям. Непролазные сугробы затрудняют доступ чрезвычайным службам к людям, которым нужна помощь.

«Проехать к своей даче вы должны. И даже не для вашего удобства, а для того, чтобы туда могла проехать пожарная машина. Это может понадобиться раз в 50 лет. Но если пожарная машина вдруг не пройдет, может лишиться своих домов целый куст товарищества», — предостерегает эксперт.

Проблемы могут возникнуть и у скорой помощи или газовой службы. Очищать от снега владельцам дач часто приходится участки в проулках, так как коммунальные службы выполняют работу только на главных улицах, и объем работы может быть большим. Тут-то и выручит всех надежный снегоочиститель.

Какие бывают снегоуборщики для дачи

Выбрать снегоочиститель не так просто. Они бывают совершенно разными. Главное отличие — это мощность двигателя. Если у владельца дачи участок маленький, то можно приобрести модель с невысокой мощностью, но если территория обширная, то стоит выбрать аппарат с большим показателем.

Снегоуборщики отличаются и по типу двигателя. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Электрические снегоуборщики отлично справляются со снегом на узких тропинках, парковках и других небольших территориях. Однако они не подходят для постоянного использования или в тех районах, где часто отключают электричество. Такой тип подойдет для тех, кто приезжает на дачу зимой довольно редко. Аккумуляторные снегоуборщики используются для расчистки снега на небольших территориях около дома. Заряда батареи у бюджетных моделей хватает на 20-30 минут автономной работы. Преимущество этого типа снегоуборщиков — работа без привязки к шнурам и розеткам, что делает аппараты более мобильными и безопасными. Бензиновые снегоуборщики пригодны для расчистки обширных территорий. Они довольно громоздки и неповоротливы на небольших участках. Также аппараты такого типа дорогие в обслуживании.

Еще одна характеристика, которая отличается у разных снегоуборщиков, — их управление. В зависимости от этого, машины могут быть:

самоходными , то есть не требовать наличие «водителя» и работать по принципу робота-пылесоса. Такие машины хорошо справляются с ухабистой местностью, но довольно дорогие в обслуживании;

, то есть не требовать наличие «водителя» и работать по принципу робота-пылесоса. Такие машины хорошо справляются с ухабистой местностью, но довольно дорогие в обслуживании; несамоходными и зависимыми от воздействия человека. Они подходят для расчистки широких дорожек.

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Также нужно обратить внимание на механизмы забора снега — шнеки. Они бывают металлическими и обрезиненными (пластиковыми). Детали из металла могут отскрести даже лед, но если на даче декоративное покрытие (плитка или бордюры), то аппарат не пожалеет ничего, что попадется на его пути. В этом случае стоит воспользоваться аппаратами с обрезиненными механизмами, но они хорошо справляются с работой только, если снег выпал совсем недавно.

Как выбрать снегоуборщик на дачу

Перед тем как покупать снегоуборщик, нужно определиться, какие задачи он будет выполнять. Необходимо понять, часто ли его будут использовать и на какой территории. От этого будет зависеть, какой тип аппарата необходим и его мощность машины. Характеристики будут влиять на цену машины. Многих могут напугать дорогие предложения на рынке, но, по словам эксперта, экономить не стоит, так как хороший снегоуборщик прослужит верой и правдой долгое время.

«Вообще, снегоочиститель лучше купить, скинувшись со своими добрыми соседями, потому что для одного человека, как правило, снегоуборщик — это много. А вот если вас пять, шесть или десять, то и заплатите в десять раз меньше, и будете пользоваться по очереди», — посоветовал садовод.

Кроме выгоды в обслуживании агрегата, совместное использование снегоуборочной машины также позволит наладить отношения с соседями по даче.

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