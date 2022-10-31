Любовный гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на ноябрь предупреждает о резком похолодании в отношениях. Однако не стоит падать духом и «сжигать мосты». Виной всему приближающийся коридор затмений. Его откроет солнечное затмение 25 октября и завершит затмение Луны 8 ноября.

Как избежать проблем в личной жизни, спрогнозировать гармонию со второй половинкой — подробные советы звезд для каждого знака зодиака в беседе с 5-tv.ru озвучила астролог, астропсихолог Тиана Атлас.

Тиана Атлас

Астролог

Любовный гороскоп на ноябрь 2022 — общая характеристика для всех знаков зодиака

Сложные энергии будут пронизывать ноябрь, повторяя ситуацию октября. Вначале месяца представители знаков зодиака будут ощущать сильное напряжение. Эмоциональный дискомфорт коснется и взаимоотношений с близкими, любимыми людьми.

«Дело в том, что мы будем с вами в коридоре затмений. Второе затмение, которое закрывает коридор, будет 8 ноября. Здесь, к сожалению, могут происходить расставания в тех парах, где изначально не было согласия, взаимоуважения, давно пропало <…> понимание того, зачем мы вместе», — пояснила астролог.

В ситуацию решительно вмешается Марс, который будет ретроградным весь ноябрь. Он будет особенно влиять на мужчин, их слова и поступки. Не исключено, что любовные дела могут «встать на паузу». В этот период девушкам не стоит ждать романтики, судьбоносных предложений от своего партнера. На возникший холод между влюбленными также влияет Венера. В этом месяце она находится в знаке Скорпиона, а это означает, что даже в самые крепкие, надежные, проверенные временем союзы может закрасться подозрительность, ревность, взаимные упреки.

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Астролог советует не горячиться и не делать поспешных выводов. Важно держать себя в руках и продумывать каждое слово, чтобы оно ни в коем случае не ранило любимого человека. Особенно внимательными к своим высказываниям стоит быть Тельцам, Львам, Скорпионам, Водолеям.

«Сейчас можно сказать какое-то слово, слово вылетит, и потом мы его уже не поймаем. Из-за этого мы можем очень и очень серьезно поругаться и даже расстаться», — рассказала Тиана Атлас.

Тем, кто ищет новых знакомств и любви, звезды советуют быть острожными и не доверять прекрасным незнакомцам и незнакомкам с первого взгляда. Все встречи по ретроградному Марсу могут закончиться обманом, который раскроется весной.

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Овен — любовный гороскоп на ноябрь 2022

После череды любовных неудач ноябрь для Овнов может обернуться приятными открытиями. Вселенная поддерживает представителей этого знака зодиака: они будут чувствовать мощный прилив сил и энергии. Однако обуреваемые желанием свернуть горы Овны должны соизмерять свой пыл, чтобы не отпугнуть половинку или не потерять ее вовсе. Звезды настаивают на том, что стоит беречь здоровье и не переигрывать.

Телец — любовный гороскоп на ноябрь 2022

Любовная сфера для Тельцов ознаменуется чередой разочарований. Справиться с ними и снова завладеть ситуацией поможет эмоциональный самоконтроль. Звезды подсказывают, что надо прислушиваться к своему внутреннему голосу, опираться на личный опыт. А к советам со стороны лучше относиться с осторожностью.

Близнецы — любовный гороскоп на ноябрь 2022

Ноябрь для представителей этого знака зодиака запомнится неожиданными взлетами и падениями. В любви Близнецов ожидает настоящий шторм. Однако, чем он завершится, зависит от них самих. Энергетический и творческий подъем поможет проявлять инициативу, быть активным во различных сферах, главное лишь все делать в меру.

Рак — любовный гороскоп на ноябрь 2022

Любовным планам Ракам не будет числа. Искрящиеся желания помогут преодолеть возникший кризис в отношениях. Попытки найти свою половинку, взбодрить чувства и даже разорвать любовную связь — последний месяц осени благосклонен к любым изменениям в жизни представителей этого знака зодиака.

Лев — любовный гороскоп на ноябрь 2022

Львов в ноябре ждут сюрпризы. Одинокие представители этого знака зодиака почувствуют внезапное желание что-то изменить в своей судьбе, пойти на риск, чтобы избавиться от всего бывшего: любовников, проблем. Растущее напряжение, конечно, будет тревожить. Однако не стоит идти на попятную, найти истинную любовь помогут перемены в жизни и в окружении.

Дева — любовный гороскоп на ноябрь 2022

Месяц предстоит кризисный и напряженный. Сохранить и укрепить даже самые незрелые чувства поможет эмоциональная стабильность. В ноябре Девам не желательно «раскачивать лодку». Именно в это время велики шансы развить свои отношения. Людям в поиске звезды подсказывают обратить внимание не на случайные новые встречи, а выбирать в кругу старых знакомых.

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Весы — любовный гороскоп на ноябрь 2022

Право самим решать и вершить свою судьбу звезды всецело передают в руки Весам. Удержать избранника (избранницу), решиться на брак или, наоборот, поставить точку в любовных переживаниях — перемены в жизни неизбежны. Звезды подсказывают, что для этого подходит вторая половина ноября.

Скорпион — любовный гороскоп на ноябрь 2022

Ноябрь будет наполнен любовными волнениями и заботами. Для представителей этого знака зодиака дела сердечные отодвинут все остальное на второй план. Будет много встреч, знакомств, впечатлений, только на серьезные, перспективные отношения стоит настраиваться лишь в декабре.

Стрелец — любовный гороскоп на ноябрь 2022

Удача в любовных делах летит на всех парах к Стрельцам. Недочеты в отношениях, мелкие обиды лучше устранить в начале месяца. Иначе они будут накапливаться и выльются в череду серьезных проблем к концу ноября. Свободным представителям знака зодиака стоит задуматься о том, чтобы завязать новые отношения, даже если раньше не хватало силы духа сделать первый шаг. Время пришло!

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Козерог — любовный гороскоп на ноябрь 2022

Грядущие перемены в любви в жизни потребуют полного переосмысления отношений. Козероги, несмотря на кризис, способны преодолеть трудности, недопонимание, признать ошибки и двигаться дальше вместе с любимым человеком или же без него. Звезды благоволят этому знаку зодиака, но напоминают, что в ноябре с окончательными выводами торопиться не стоит.

Водолей — любовный гороскоп на ноябрь 2022

В личной жизни Водолеев звезды пророчат скорые перемены. Представителям этого знака зодиака потребуется проанализировать то, что у них уже есть, и к чему они стремятся. Сюда же относится искренность чувств и желание быть вместе. В этот непростой и шаткий период стоит аккуратно выбирать выражения, прогнозировать эффект от задуманных шагов.

Рыбы — любовный гороскоп на ноябрь 2022

Меланхоличные Рыбы могут столкнуться с любовными переживаниями. Чрезмерная предосудительность может загнать в тупик и заставить сомневаться в себе. Звезды советуют прислушаться к своей интуиции, положиться на чувства. Желательно не упустить шанс развить понимание, уважение с партнером. Это благодатно скажется на чувствах в будущем.