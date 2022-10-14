Особенные даты: когда стоит сделать денежную стрижку в ноябре 2022 года

В зависимости от расположения Луны по отношению к Земле и энергетических особенностей дня, любые манипуляции с волосами и прической могут оказать как положительный, так и отрицательный эффект. Поэтому при планировании следующего похода к парикмахеру желательно учитывать это и сверяться с лунным календарем стрижек на месяц.

Кроме того, одиннадцатый месяц обещает быть сложным из-за приближающегося коридора затмений. Его откроет солнечное затмение 25 октября и завершит лунное затмение 8 ноября.

Какой день выбрать для обновления прически или кардинальной смены имиджа в ноябре, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова.

Елена Егорова

Астролог

Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре 2022

В какие дни лучше не записываться к парикмахеру? Согласно лунному календарю, для этого мероприятия не подходят целых восемь дат.

Ни в коем случае не рекомендуется планировать поход в салон красоты на 4,8,12,13,17,24,25,29 ноября.

«Пожалуйста, старайтесь не записываться на стрижки в эти дни», — призвала астролог.

Благоприятные даты для стрижек в ноябре 2022

Что говорит лунный календарь, в какие дни ноября, наоборот, стоит пойти к парикмахеру? Всего несколько дат в ноябре подходят для обновления или смены стрижки.

1,2,14, 21 и 26 ноября будут очень благоприятны для стрижки. Именно в эти дни благоприятно проводить процедуры, связанные с красотой, записываться в салон, делать себе новую стрижку.

«Если вы хотите сохранить стрижку надолго и сделать прическу, которую бы вы носили потом долгое время, тогда вам подойдут следующие дни. Это 10 и 22 ноября», — объяснила эксперт.

Денежная стрижка в ноябре 2022

В какие дни лучше подстричься, чтобы привлечь финансовый успех? В ноябре специально для этого случая подходят три даты по лунному календарю. Именно они идеальны для денежной стрижки.

«Это 1,10 и 14 ноября. Я рекомендую воспользоваться именно этими датами для вашей стрижки. Даже просто подровняв кончики волос именно в эти даты, вы активируете финансовую энергию, тем самым увеличите свою финансовую успешность», — посоветовала Егорова.

Она также порекомендовала в эти даты не стричь волосы самому. Иначе нужный эффект не получится. Лучше это дело доверить специалисту или хотя бы человеку, которому вы доверяете.

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