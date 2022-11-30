Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2022 года

Новые тарифы на услуги ЖКХ, штрихкод вместо полиса ОМС и фан-карты для болельщиков. Какие законы вступают в силу в декабре?

Конец года принесет в жизнь россиян некоторые изменения. В частности, в декабре вырастут тарифы ЖКХ, в соцсетях появятся госорганы, а обратиться к врачу можно будет по штрихкоду.

В материале 5-tv.ru собраны все важные социальные события, которые произойдут в последний месяц 2022 года.

Новые тарифы на услуги ЖКХ

Уже второй за год раз вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения. Изменения коснутся оплаты электроэнергии, газа водо- и теплоснабжения, а также вывоза твердых коммунальных отходов. С 1 декабря 2022 года стоимость этих услуг увеличится на более чем на 9%.

Теперь сумма в платежке для семьи из трех человек в среднем подорожает на 324 рубля в месяц.​

После этого более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет, следующая пройдет только 1 июля 2024 года.

Штрихкод вместо полиса ОМС

Частично утратит свою значимость для россиян бумажный полис обязательного медицинского страхования (ОМС). На смену ему с декабря 2022 придет электронная форма. При этом менять полис ОМС самостоятельно не придется — у каждого россиянина автоматически появится индивидуальный штрихкод, с помощью которого можно будет обращаться за медпомощью.

Налоговый учет через госуслуги

С 1 декабря в России появится новая удобная опция — теперь получится гораздо проще и быстрее встать на учет в налоговом органе, не посещая налоговую инспекцию с огромной очередью. Понадобятся лишь «Госуслуги», где необходимо подать заявление в электронном виде и ждать свидетельство о постановке на учет.

Чиновники появятся в соцсетях

С 1 декабря государственные органы будут обязаны создать и вести страницу в социальных сетях, чтобы поддерживать связь с населением. Раньше это не было обязательным условием, но теперь чиновники обязаны отчитываться о проделанной работе и отвечать на вопросы граждан в своих профилях.

Новый закон об иноагентах

Реестр иноагентов станет единым, также появится определенный порядок включения и исключения из него. О каждом иноагенте будет полная информация, включая паспортные данные и адрес проживания.

Признать иноагентом физлицо можно будет вне зависимости от его гражданства, а юрлицо — от его организационно-правовой формы. Граждане, признанные иноагентами, не смогут:

заниматься педагогической деятельностью, а также создавать информационную продукцию для детей и взрослых;

работать на госслужбе и объектах критической информационной инфраструктуры;

входить в органы власти;

участвовать в выборах и жертвовать на них средства.

Больше госуслуг в электронной форме

С декабря 2022 россияне смогут через «Госуслуги» оформить пособия на детей, записаться на техосмотр машин, зарегистрировать права на недвижимость, принять декларации по НДФЛ, получить выписки из государственного лесного реестра, а также получить лицензии и разрешения.

Работа для студентов

2 декабря в силу вступит закон, который позволит студентам колледжей найти первое место работы после практики. Такое право обучающиеся получат в учебно-производственных комплексах, которые будут создавать образовательные учреждения.

Фан-карты для болельщиков

Нововведение коснется футбольных фанатов, которые захотят посещать матчи Чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги. Теперь необходимо будет оформить на «Госуслугах» специальную карту — так называемый Fan ID. При сканировании карты можно будет получить данные о болельщике. Это поможет решить проблемы с безопасностью на трибунах.

Компенсации туристам

Если поездка, оформленная до 31 марта 2020 года, так и не состоялась до 31 декабря 2022 года, россияне смогут выбрать аналогичный тур или вернут потраченные деньги. Это касается туров в страны, ограничившие авиасообщение с Россией или запретившие въезд туристов.

Мини-сауны и солярии в квартирах

С 1 декабря у россиян появится возможность организовать парную прямо у себя дома. Соответствующие изменения внесли в приказ МЧС России о системе противопожарной защиты. Речь идет о мини-саунах, хамамах и инфракрасных кабинах.

Однако полноценные бани и сауны оборудовать в квартирах по-прежнему будет запрещено.

Дополнительные опции

приемные дети смогут ходить в детсад или школу, куда уже ходят их братья и сестры;

появится система бесплатной юридической помощи для россиян;

операторы связи должны будут ежегодно направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, почему зимой в России вырастут цены на услуги ЖКХ.