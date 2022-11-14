Стало известно, почему зимой в России вырастут цены на услуги ЖКХ

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Индексация предусмотрена прогнозом социально-экономического развития страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick White; 5-tv.ru

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В начале зимы россияне столкнутся с изменениями цен на услуги ЖКХ. Тарифы на оплату электроэнергии, газа водо- и теплоснабжения, а также вывоза твердых коммунальных отходов с 1 декабря 2022 года вырастут не более чем на 9%.

Индексация предусмотрена прогнозом социально-экономического развития страны, который составляет Минэкономразвития, сообщили «Известия». Важно отметить, что все льготы и меры социальной поддержки россиян будут сохранены.

Если платеж за коммуналку превышает определенный процент от совокупного дохода семьи, то граждане смогут оформить субсидию. Это касается не только собственников, но и нанимателей жилья, имеющих в нем постоянную регистрацию. Для назначения субсидии необходимо обратиться в МФЦ, соцзащиту или же подать новое заявление через портал «Госуслуги».

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