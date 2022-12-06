Катерина Санница: как 7 декабря привлечь замужество

Девушки в этот день просили о верном и трудолюбивом спутнике жизни.

Православные христиане 7 декабря почитают память мученика Меркурия Смоленского и святой Екатерины.

Великомученица Екатерина

Святая Екатерина жила в IV веке. Она родилась в богатой семье правителя Александрии Египетской Конста. Екатерина, обладавшая редкой красотой и умом, получила блестящее образование, изучив произведения лучших античных философов и ученых.

Юноши из самых именитых семейств империи искали руки прекрасной Екатерины, но ни один из них не стал ее избранником. Она объявила родителям, что согласна выйти замуж лишь за того, кто превзойдет ее в знатности, богатстве, красоте и мудрости. Однажды ей довелось повстречаться со старцем — тот сообщил, что жениха она найдет лишь с помощью иконы Богоматери — именно этот жених превосходит ее во всем. После этого Екатерина приняла крещение и стала невестой Христовой.

Однажды Екатерина молилась всю ночь и удостоилась видеть Пресвятую Деву с Младенцем. Тот ласково смотрел на девушку и протянул ей перстень, обручив ее Себе. Когда видение кончилось и святая пробудилась от сна, на руке ее светилось кольцо.

Икона Святой Великомученицы Екатерины из монастыря св. Екатерины в Синае. © РИА Новости / Юрий Кавер

В это время в Александрию на языческое празднество прибыл император Максимин. В его честь устроили жертвоприношения, включая человеческие. Девушка не выдержала такой жестокости и пошла к главному жрецу и владыке империи. Выслушав ее, Максимин, плененный красотой девы, решил убедить ее вернуться в язычество. Однако проповедью Екатерина смогла обратить в христианство 50 умнейших мужей империи, и те приняли смерть через сожжение за новую веру.

Когда святая не соблазнилась на обещания богатства и славы, ее бросили в темницу, а после привели на казнь. Когда девушку велели колесовать, явился Ангел и сокрушил орудие пыток. Увидев это чудо, императрица Августа и царедворец Порфирий с 200 воинами перед всеми исповедали веру во Христа и были обезглавлены.

Вслед за ними казнили святую мученицу. Мощи Екатерины были перенесены Ангелами на Синайскую гору. В VI веке по откровению были обретены глава и левая рука мученицы и с почестями перенесены в храм Синайского монастыря.

Мученик Меркурий Смоленский

Святой родился в XII веке в Моравии (исторический регион Чехии) и происходил из княжеского рода. В молодости он приехал в Смоленск и поступил на службу в княжескую дружину. Согласно житию, юноша с ранних лет проникся православием и тайно вел подвижническую жизнь: был стро­гим пост­ни­ком, дев­ствен­ни­ком, каж­дую ночь втайне от всех вос­пе­вал бла­годар­ствен­ные хва­ле­ния Гос­по­ду.

В 1239 году полчища татар вторглись на Русскую землю, разрушая все на своем пути. Вскоре они подошли к Смоленску и стали угрожать разорением городу и его святыням. По преданию, когда монголо-татарские войска стояли в 25 верстах от города, на Долгомостье, молившемуся ночью в соборе перед иконой Божией Матери местному пономарю по имени Георгий, явилась Богородица, велевшая позвать Меркурия.

Он тотчас же поспешил исполнить приказание. Вернувшись уже вдвоем, они стали молить икону о помощи и защите. Вдруг Меркурий услышал голос, по­сы­ла­ю­щий его на брань с вра­гом и обе­ща­ю­щий небес­ную по­мощь, по­бе­ду и веч­ное бла­жен­ство. Смелый воин так и поступил.

Как гласит предание, он сразу же отправился в одиночку в стан врага и истребил множество врагов, включая некого исполина, наводившего на всех страх своей силою. В ходе сражения сын убитого исполина отсек Меркурию голову, но все же татары в страхе бежали.

Тело Меркурия было погребено жителями в Успенском соборе Смоленска. Церковное празднование в память о святом было установлено в конце XVI века, но уже с 1509 года жители Смоленска почитали его заступником города.

Катерина Санница

Святую Екатерину прозвали Санницей, потому что 7 декабря снежный покров, как правило, окончательно устанавливался. По традиции в деревнях открывали санную дорогу — взрослые катались на санях, а детвора развлекалась на горках. Это было любимым зимним развлечением.

Обычно лед в это время был уже достаточно крепок, поэтому катались на санках и с речных берегов. По традиции первыми в поездку на санях отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу прошедшей осенью.

Святую Екатерину призывают в мольбах для защиты брачных союзов. Она почитается как покровительница брака, невест и беременных женщин и как помощница при родах. Поэтому в ночь на 7 декабря гадают о замужестве. Для этого надо отломить сучок от яблони, положить под подушку и попросить во сне показать суженого.

Традиции и обычаи 7 декабря

На Руси 7 декабря девушки собирались на посиделки, чтобы погадать на будущего мужа. Для того чтобы выбор стал удачным, молились святой Екатерине.

Мужчинам же предписан пост и мольба к Богу о трудолюбивой жене. А еще в этот день старались избегать переедания — постились кашей, ржаным хлебом, супами и тушеными овощами.

На дерево в день святой Екатерины накидывали платок — чтобы для девушки брак сложился удачным, и она не стала вдовой из-за несчастного случая. В доме между супругами приветствовалось только тепло и ласки.

Что нельзя делать 7 декабря

Под запретом засиживаться в гостях до ночи — нужно быть дома до наступления темноты.

Нежелательны танцы, алкоголь и шумные гулянки.

Необходимо на день забыть о физическом труде, стирках и уборках.

Мужчинам 7 декабря не стоит затевать ремонт.

Приметы на 7 декабря