Холодильники стали печами: как хакеры уничтожают продукты в Европе

Хакерская атака на банки крови во Франции показала, насколько уязвимыми могут быть даже самые важные системы Европы. По данным Reuters, злоумышленники получили доступ к холодильным камерам в трех регионах и изменили настройки температуры и разморозки. Под угрозой оказались запасы плазмы, но сотрудники все же успели перенести их в другие морозильники. И это не единичный случай: почти одновременно хакеры атаковали холодильное оборудование супермаркетов в восьми странах Старого Света. Но, как выяснилось, похожие инциденты уже бывали и ранее, но необходимых мер почему-то так и не приняли. Все детали — в материале корреспондента «Известий Маргариты Костив.

Потекшая заморозка. Горы испорченных товаров. Целые тележки продовольствия — в мусорных мешках и прямиком на свалку.

Апокалиптичные последствия кибератак на европейские супермаркеты: хакерам удалось взломать холодильники и поменять минус на плюс. Вместо того чтобы охлаждать продукты, установки начали нагреваться.

«Произошла кибератака, и температура во всех наших морозильных камерах поднялась до 50 градусов», — сказала руководитель отдела продаж в супермаркете ICA Baronen Энгла Ингвалл.

Нарушение температурного режима за считаные часы уничтожает весь скоропортящийся ассортимент. Общий ущерб может достигать десятков миллионов евро.

«Я даже не понимаю, как кто-то мог такое сделать, не вижу в этом никакого смысла. К тому же вокруг столько голодающих людей, которым нечего есть — как же можно выбрасывать такое количество продуктов?» — сказал менеджер супермаркета Delhaize Матье Тильман.

Затронуты и крупные торговые сети в Ирландии, Швеции, Бельгии, и совсем небольшие мясные лавки в Баварии. Во Франции к тому же едва не уничтожили запасы, от которых в критическую минуту может зависеть человеческая жизнь: под ударом оказались хранилища службы донорской крови. Вместо положенных минус тридцати там устроили настоящий кипятильник для плазмы — сто десять выше нуля.

Торговые холодильники сейчас — это целые компьютерные системы, подключенные к интернету. Сотрудники могут дистанционно управлять оборудованием, но и хакерам даже не нужно приближаться к магазину. Достаточно изменить всего несколько параметров системы управления, и целые партии продуктов полетят на свалку.

Супермаркеты, продуктовые склады, фермерские хозяйства, медицинские учреждения. Фактически под угрозой может оказаться вся цепочка хранения продуктов — от производителя до прилавка. Чтобы парализовать привычный образ жизни, даже не пришлось отключать электричество.

«Ночью злоумышленники получили доступ к открытым веб-интерфейсам. Используя стандартные учетные данные — вроде „Admin/1234", — они смогли взять под контроль системы охлаждения и нагрева. Достаточно было одного нажатия кнопки, чтобы перевести оборудование в режим „разморозки", из-за чего большое количество продуктов пришло в негодность», — сказал хакер и исследователь в Cyber 3 Lab Лоренс Синжье.

Расследования уже ведутся сразу в нескольких европейских странах. В Германии компьютерный саботаж проверяет криминальная полиция, в Бельгии делом занялась Федеральная прокуратура. Европейский комиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен назвал происходящее преднамеренной попыткой нарушить продовольственные цепочки и подорвать доверие потребителей.

Европейская цепочка поставок продуктов питания должна быть готова к новым и постоянно меняющимся угрозам.

Кто стоит за атаками, до сих пор неизвестно. Зато выясняется другое. Европейские службы кибербезопасности предупреждали об опасности еще в середине октября — после первой волны взломов. Были названы даже конкретные модели уязвимого оборудования. Владельцев призывали срочно закрыть удаленный доступ и обновить программное обеспечение.

«Кто-то хотел продемонстрировать, что способен нанести вред Германии, причем сделать это с помощью компьютера. И, на мой взгляд, именно это требует расследования. Если кто-то может манипулировать техническими устройствами извне через интернет, это способно нанести реальный ущерб экономике. Воздействуя на определенные системы, можно причинить колоссальный вред», — сказал политолог Айке Хамер.

Но продовольственная безопасность все равно остается уязвимой. Специалисты по киберугрозам теперь заявляют, что потенциальных мишеней, доступных через интернет, не только в Европе, а по всему миру — тысячи.

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