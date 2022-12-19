Гадание для каждого знака зодиака на 2023 год по печеньям с предсказаниями

Печенья с предсказаниями традиционно связывают с Востоком. Ведь именно оттуда пришло большинство гаданий, которые пользуются популярностью во всем мире.

Откуда появились печенья с предсказаниями

Печенья с предсказаниями, или Fortune cookies, стали не просто желанным лакомством, но и развлечением. Сегодня их подают в качестве комплимента в китайских ресторанах или кондитерских, однако время и страна происхождения традиции точно неизвестна до сих пор.

По одной из легенд, впервые эти кондитерские изделия появились в Китайской империи, оккупированной монголами в XIII–XIV веках. Их называли лунными печеньями из-за формы. Выпечку наполняли пастой из семян лотоса, который не пришелся по вкусу захватчикам, поэтому китайские группы сопротивления начали прятать в них записочки из пергамента. Благодаря им переодетый в даосского священника революционер Чу Юань Чан распространял агитационные послания. Это позволила ему поднять народное восстание, которое в итоге привело к власти династии Мин. Со временем в печенья начали прятать записки с добрыми пожеланиями и цитатами философов.

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Другая версия уводит корнями в Японию, где популярностью пользовались омикудзи — традиция гадания в синтоистских и буддистких храмах по полоскам бумаги с предсказаниями. В 1878 году о неких крекерах с предсказаниями, или цуджиура сенбэй, упомянули в книге «Мошиогуса Кинсей Кидан».

И, наконец, массовым явлением печенья с предсказаниями получили в США. Предположительно, их завезли иммигранты из Китая или Японии. В 1918 году китайский предприниматель Дэвид Юнг, владевший фабрикой по производству азиатской лапши в Лос-Анджелесе, начал выпускать эти сладости в пирамидальной форме. Однако другие источники говорят, что первым, кто придумал печенья с предсказаниями, был Макато Хагивара, управлявший чайным садом в парке «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Это лакомство он подавал посетителям вместе с чаем.

Кто бы ни был тем, кто впервые придумал всем известное угощение, оно стало поистине популярным. Традиция пришлась по вкусу и редакции Пятого канала. Что ожидает знаки зодиака в будущем году? Ломайте печеньку — и узнаете.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны, впереди у вас год невероятного вдохновения и нескромного везения.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы, умеренность — вот то качество, что принесет наибольшую пользу в 2023 году.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Близнецы, очень скоро вас ожидает счастливый поворот в судьбе.

Рак (21 июня — 22 июля)

Раки, в 2023 году даже маленькое действие будет приносить большие результаты.

Лев (23 июля — 22 августа)

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Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы, в 2023 году стоит ждать частых поездок.

Весы (23 сентября — 22 октября)

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Скорпион (23 октября — 21 ноября)

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Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

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Козерог (22 декабря — 19 января)

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Водолей (20 января — 18 февраля)

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Рыбы (19 февраля — 20 марта)

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