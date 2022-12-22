Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Серия российских мультфильмов «Три богатыря» появилась в начале 2000-х, и с тех пор практически каждый год радует поклонников новыми выпусками о героических подвигах известных русских богатырей: Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича. В ратных делах их неизменно сопровождают жены и друзья. Все персонажи обладают яркой харизмой и чувством юмора.

Вспоминая любимых героев, 5-tv.ru предлагает всем знакам зодиака с улыбкой взглянуть на свой характер и выяснить: кто вы из «Трех богатырей» по гороскопу?

Овен — Юлий

Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей», режиссер Константин Бронзит, 2004 г.

Юлий — говорящий конь-полиглот Алеши Поповича родом из Новгорода. По манерам и характеру весьма напоминает амбициозного и нетерпеливого Овна. Энергичный Юлий прочел много книг прежде, чем из родного дома его украли цыгане.

По жизни никогда не сдается, хотя предпочитает больше направлять других, чем стоять на передовой. Подобно представителям знака зодиака всегда уверен в своей правоте и готов до последнего отстаивать точку зрения. Иногда он возит на себе Алешу Поповича и выполняет поручения Князя Киевского в качестве его придворного советника. Но это в виде исключения. Он все-таки вам не просто конь.

Телец — Илья Муромец

Кадр из мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник», режиссер Владимир Торопчин, 2007 г.

Илья Иванович — самый сильный из трех богатырей. Очень суеверный и наблюдательный. Его также отличают основательность и практичность, присущие Тельцам.

Русский герой предан боевому другу Бурушке. Богатырский конь неизменно сопровождает Муромца в его ратных подвигах. Илья Муромец — заботливый муж Аленушки и надежный защитник земли русской от супостатов окаянных.

Близнецы — Князь Киевский

Кадр из мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник», режиссер Владимир Торопчин, 2007 г.

Былинный князь и правитель Киева — этот персонаж присутствует во всех сериях мультфильма, но имени своего не называет. Неутомимый Князь командует богатырями и правит государством. Его отличает склонность поступать необдуманно и постоянно притягивать неприятности, с которыми приходится справляться другим героям — на то он и Князь.

Любопытство, коммуникабельность Князя, присущая Близнецам, быстро делают его центром всеобщего внимания. Еще одна отличительная черта — жадность и любовь к азартным играм. Князь — первый должник купца Колывана. Про себя государь часто говорит, что он по натуре человек отходчивый, вспыльчивый иногда. Но зла ни на кого не держит.

Рак — Любава

Кадр из мультфильма «Три богатыря: Ход конем», режиссер Константин Феоктистов, 2014 г.

Подруга детства, невеста, а впоследствии жена Алеши Поповича. В характере Любавы присутствуют черты, присущие Ракам. Представители знака зодиака отличаются способностью к эмпатии и впечатлительностью.

Нежная и эмоциональная избранница русского богатыря все время беспокоится о нем, при этом часто небезосновательно. Именно она первой отправилась спасать жениха, когда Алеша гнался за Тугарином Змеем.

Лев — Тихон

Кадр из мультфильма «Три богатыря: Ход конем», режиссер Константин Феоктистов, 2014 г.

Тихий лишь с виду дядька и наставник богатыря Алеши Поповича — старец Тихон отличается силой воли и богатой житейской мудростью. Этим он весьма похож на Львов.

Заботливый и слегка ворчливый Тихон мечтает о всеобщем признании и любит внимание к себе. Он умный и находчивый, хотя бывает трусоват. У старца часто случаются перепалки с самоуверенным конем Юлием, которого он недолюбливает.

Дева — Змей Горыныч

Кадр из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», режиссер Илья Максимов, 2006 г.

Трехглавый друг Добрыни Никитича — это веселые и гостеприимные Девы. У каждой из его голов свой голос и своя точка зрения. Раньше он не умел летать, потому что боялся. Но впоследствии страх преодолел и стал перемещаться по воздуху.

С богатырями его связывают дружеские отношения, а Добрыне Горыныч доверяет как себе. Персонаж грешит увлечением азартными играми и является вторым должником купца Колывана.

Весы — Добрыня Никитич

Кадр из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», режиссер Илья Максимов, 2006 г.

Мудрый, сильный и строгий богатырь повадками напоминает Весы. Русский герой несет пограничную службу и возглавляет дружину Князя Киевского. Добрыня водит дружбу со Змеем Горынычем.

Про его стойкость духа и несгибаемую волю к победе в любом соперничестве, как у Весов, знают все жители земли русской. Женат на статной и хозяйственной Настасье Филипповне.

Скорпион — Соловей — Разбойник

Кадр из мультфильма «Илья Муромец и Соловей Разбойник», режиссер Владимир Торопчин, 2007 г.

Давний противник богатыря Ильи Муромца. Его главное оружие — пронзительный свист. Обладает сильным характером, вобравшим в себя качества Скорпионов. Этому персонажу присуще стремление к преодолению слабостей и желание бороться до победного конца. Даже если шансы на успех крайне малы. Соловей много раз сражался с Муромцем, крал его коня Бурушку и пытался хитростью одержать верх над богатырем.

Стрелец — Аленушка

Кадр из мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица», режиссер Сергей Глезин, 2010 г.

Очаровательный летописец издания «Новая береста». Живой ум Аленушки постоянно находится в поиске оригинальных идей для новой заметки. Поэтому деловая и хваткая девушка редко сидит на одном месте. Это характеризует ее как трудолюбивого, жадного до новых знаний Стрельца.

Подобно творческим представителям знака зодиака, Аленушка прямолинейна, возможные трудности ее не пугают, поэтому она просто так не сдается.

Козерог — Колыван

Кадр из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», режиссер Илья Максимов, 2006 г.

В знатном и богатом купце угадывается рассудительный Козерог. Ему постоянно везет во всех азартных играх. У Колывана много должников, он строго ведет и хранит все записи.

Отличается корыстью и жаждой наживы. Деятельный купец старается использовать должников в личных целях, обещая простить половину долга. У Колывана нет друзей, но многие вынуждены помогать ему из-за долгов.

Водолей — Моисей

Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей», режиссер Константин Бронзит, 2004 г.

Ослик Бабки, который носит имя пророка, похож на Водолеев. Молчаливый и задумчивый — именно ему по воле случая отводится решающая роль в самых ответственных моментах.

Моисей смог случайно победить Тугарина Змея сокрушительным ударом тележки и помог богатырю Алеше Поповичу. После ратных подвигов работал придворным летописцем у Князя Киевского.

Рыбы — Алеша Попович

Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей», режиссер Константин Бронзит, 2004 г.

Самый младший богатырь родом из Ростова. Черты характера Алеши Поповича созвучны людям, рожденным под знаком зодиака Рыбы. Веселый и честный он никогда не унывает, хотя легко поддается убеждению и влиянию неугомонного коня Юлия.

Немного наивный Попович всегда ратует за добро и справедливость, он преданный друг и заботливый семьянин. Его избранницей стала ростовская красавица Любава.