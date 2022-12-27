Суженый-ряженый, приходи наряженный: как гадать на Святки 2023

Кому не интересно заглянуть в будущее и приоткрыть завесу тайн, окутывающих судьбу? Гадания всегда позволяли узнать то, что предначертано человеку, а зимние святки — именно такой сакральный период, когда граница между мирами духов и людей истончается.

В течение двух недель между праздниками Рождества Христова и Крещения Господня, с 7 по 19 января, традиционно на Руси незамужние девушки, проводили мистические ритуалы, чтобы узнать ответы на самые личные и волнующие вопросы. Повторить их можно и сегодня.

Фируза Саиджонова

Блогер

Что понадобится для гадания на святки и как повторить все в точности, Пятому каналу эксклюзивно рассказала и показала блогер Фируза Саиджонова.

Гадание кольцом, хлебом и монеткой

Как ясно из названия, для проведения ритуала в Рождественскую ночь понадобятся кольцо, кусочек хлеба и монетка. Так как гадать предстоит на будущего избранника, девушку сажают за стол, завязывают ей плотной тканью глаза и ставят перед ней три чашки, в каждой из которых лежит по предмету.

«Если попалась монета, значит быть богатству. Если кусочек хлеба, значит будет достаток. И, конечно, же, если ей выпадет кольцо, то девушку ждет свадьба», — пояснила Саиджонова.

При желании этот же обряд можно провести и мужчинам.

Гадание со свечами

Всем известна фраза: «Суженый-ряженый, приди ко мне наряженный». Эти слова девушке нужно произнести, чтобы призвать будущего жениха. Чтобы увидеть его образ, гадающая должна подойти к зеркалу с зажженной свечой в руках. Для эффективности гадание должно происходить в темноте.

Гадание с гребнем

Узнать образ своего избранника можно и во сне. Для этого нужно подготовиться. Девушке необходимо расслабиться и неспешно расчесывать перед сном волосы гребнем, приговаривая: «Суженый мой, ряженый, приходи ко мне, расчеши меня». Затем гребень следует положить под подушку и сразу лечь спать.

Гадание с рыбой

Есть и другой способ увидеть будущего супруга во сне. Для этого нужно на ночь съесть соленую рыбу, а затем лечь спать со словами: «Суженый мой, ряженый, приходи напоить меня». Чтобы ритуал сработал, важно ни с кем не разговаривать перед сном и не переписываться в соцсетях.

Гадание по теням

Один из простых способов узнать свою судьбу — взять лист бумаги, скомкать его, положить на плоскую тарелку и поджечь. Когда лист почти сгорит, к нему подносится зажженная свеча. На стене возникнет отображение, в которые предстоит вглядываться и толковать на свой лад. Этот ритуал гадания также проходит в полной темноте.

Гадание на воске

Гадание на воске является наиболее популярным в девичьей среде. Для начала нужно определиться, на что гадать. Когда вопрос сформулирован, предстоит налить в миску воды. Воск от свечей потребуется растопить в металлической кружке. Затем расплавленный воск выливается в миску с водой, где он застывает в определенной фигурке. А вот что она определяет — может понять только гадающий.

Гадание на нитках

Обряд с нитями можно провести в кругу подруг. По количеству участников нарезаются нити одинаковой длины. Затем каждая девушка берет нитку и поджигает. У кого раньше догорит — у той быстрее будет свадьба. Если нитка затухла или сгорела меньше, чем наполовину, то, скорее всего, девушка не вступит в брак или выйдет замуж очень поздно.

Гадание по телефону

И, наконец, современный вариант гадания — набрать любой телефонный номер и дождаться ответа на том конце провода. Если трубку возьмет мужчина, то девушка должна спросить его имя. Считается, что именно так будут звать ее будущего избранника. Если же прозвучит женский голос, то это говорит о возможной сопернице за сердце любимого человека. Если к телефону подойдет ребенок — то девушка скоро вступит в брак, в котором родятся дети. Аналогично этот ритуал работает и для мужчин.

Считается, что в период святок лучше всего не устраивать спиритических сеансов и не проводить гаданий на вызывание духов. Мертвые не любят, когда их тревожат. Кроме того, это может сильно повлиять на энергетику.