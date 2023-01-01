На замену Хагги Вагги: как выбрать безопасную игрушку для ребенка

Кровожадный персонаж с акульей улыбкой из популярной компьютерной игры опасен для здоровья ребенка по ряду причин.

Популярные детские игрушки Хагги Вагги массово снимают с продажи. Российские ретейлеры спешно убрали карточки товаров с плюшевыми монстрами из онлайн-магазинов и маркетплейсов. Причиной послужили проверки изделий Роскачеством, в результате которых было установлено, что Хагги Вагги содержат ядовитый фенол.

Небезопасные товары, созданные по мотивам хоррор-игры Poppy Playtime, давно вызывали негодование общественности и родителей в России. Однако агрессивные и кровожадные персонажи приглянулись многим детям.

Почему малышам нравятся подобные игрушки и как выбрать ребенку нового безопасного любимца, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала клинический психолог, эксперт в сфере домашнего и сексуализированного насилия Олеся Иневская.

Хагги Вагги — что это за игрушка

Хагги Вагги. Фото: Романенко Эрик / ТАСС

Хагги Вагги — персонаж компьютерной хоррор-игры с элементами головоломки Poppy Playtime, изданной инди-разработчиком MOB Games в октябре 2021 года.

Пользователь играет за бывшего сотрудника заброшенной фабрики игрушек. По сюжету он получает письмо от давно пропавших коллег и пытается спасти их. Но на предприятии он сталкивается с ожившим игрушечным монстром Хагги Вагги.

Раньше огромное существо с синим мехом — талисман компании — было добрым и лучше всего умело обниматься (отсюда и название Huggy — от англ. to hug, — обнимать), но из-за катастрофы игрушка стала монстром.

Сейчас десятки младших школьников по всему миру играют в Poppy Playtime в новом режиме «Роблокса».

Почему Хагги Вагги так нравится детям

Хагги Вагги стал настолько популярен, что во всех мировых онлайн-площадка тут же появились линейки игрушек разного качества, часто в комплекте с ними идут теряющие популярность поп-иты. Средняя цена на игрушку на популярном маркетплейсе в России еще недавно колебалась в размере 500 рублей. Хотя попадались Хагги и по четыре тысячи рублей.

Вместе с монстрами на рынок «полетели» чашки, рюкзаки с принтами, антистресс-сквиши и все остальное, что могут попросить школьники у родителей, когда у них появляется «герой сезона».

Поиск в интернете по релевантному запросу забит результатами формата «Как сделать Хагги Вагги из носка», «Как сделать Хагги Вагги из бумаги», «Как сделать движущегося Хагги Вагги» и так далее. Причем Россия идет не в ногу с мировым трендом: там интерес к Хагги уже угасает, а у нас, наоборот, пока постоянно растет.

Подобная ситуация уже происходила с монстрами из другого хоррора, Five Nights at Freddy's, где главными антагонистами были жутковатые движущиеся куклы, похожие на животных. Популярность у детей стала причиной выхода многочисленных продолжений серии, сопровождающихся и появлением новых игрушек.

По словам психолога Иневской, подобные страшные игрушки воспринимаются детьми несколько иначе, чем взрослыми.

«Детям очень сложно обрабатывать эмоции, поэтому они используют игру. Страшные игрушки позволяют обрабатывать реальные страхи и легче с ними сталкиваться. Дети в возрасте 7-11 лет могут использовать страшные игрушки, чтобы отпугивать тех же монстров под кроватью. Он с ней засыпает, эта игрушка отпугивает ночные кошмары», — пояснила эксперт.

По сюжету игры Хагги Вагги вырос до девяти метров в высоту. Такое большое зубастое существо воспринимается ребенком как защитник — тот, кто может справиться с любой угрозой.

«То, что страшно для вас, для ребенка может представлять совершенно другую категорию. Хагги Вагги может быть не страшным, а крутым и выполнять некую защитную функцию. Дети сами по себе маленькие, им сложно сталкиваться с чем-то большим», — добавила она.

Чем опасны игрушки Хагги Вагги

Хагги Вагги. Фото: Романенко Эрик / ТАСС

Проведенная в конце декабря Роскачеством экспертиза популярных игрушек дала основания объявить Хагги Вагги опасными не только по сюжету игры, но и по составу.

Так, у 89% исследованных образцов зафиксировано превышение допустимой нормы содержания фенола, а у 48% изделий — превышение по показателю «индекс токсичности». А большиство производителей не смогли предъявить сертификат соответствия. Проще говоря, монстры могут вызывать у детей аллергические реакции и раздражение кожи.

После этого популярные торговые площадки, среди которых Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries, «СберМегаМаркет», отказались от продажи небезопасных товаров.

Как выбрать ребенку безопасную игрушку

Хагги Вагги. Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

При покупке новой игрушки Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание не только на внешний вид товара, но и на то, что написано на этикетках.

Сертификация

На упаковке обязательно должна стоять маркировка соответствия «ЕАС» (европейским стандартам) или «РСТ» (российским стандартам). Если в инструкции отсутствует информация на русском языке, возможно, игрушка не прошла сертификацию и опасна для использования.

Возрастные рекомендации

На упаковке всегда присутствует пиктограмма с рекомендованным (в черном круге) или неподходящим (в красном перечеркнутом круге) возрастом ребенка.

Самые строгие требования — к погремушкам и игрушкам для младенцев. Максимальный вес погремушки — до 100 граммов. Даже при падении в коляску она не навредит младенцу. Игрушки для новорожденных получают сертификат качества, если выдерживают тест на прочность: восемь падений на бетонный пол с высоты 1 метра.

Безопасные игрушки для детей 3–5 лет не содержат мелких деталей. Иначе во время игры есть риск таковые проглотить.

Состав и материалы

Игрушка должна быть изготовлена из безопасных материалов. Важный момент: игрушка очень яркого цвета может содержать в себе токсичные красители. В таком случае желательно поднести товар ближе к лицу и убедиться в отсутствии стойкого неприятного «химического» запаха.

Детям до 3 лет подходят только игрушки из гипоаллергенных материалов — силикона, полиуретана, полиамида и тщательно просушенной древесины без смолы. Натуральный мех, шерсть и пух попадают под запрет — они часто вызывают аллергию.

Инструкция по применению

Стоит обязательно проверить наличие вкладыша по правильному использованию игрушки. Инструкция также может быть нанесена как на саму игрушку, так и на упаковку или этикетку. Там прописываются правила сборки (если требуется), меры предосторожности и предупреждение о возможности возникновения несчастных случаев при несоблюдении указанных мер. Также содержатся предупреждающие надписи, например: «Не рекомендовано детям до 3 лет».