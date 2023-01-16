«Я долго искал»: Сергей Зверев назвал женщину, от которой хочет ребенка

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 78

Шоумен Сергей Зверев мечтает о семье и готов стать отцом ребенка от Любови Успенской

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Кому эпатажный стилист посвящает новые песни — подробности выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Сергей Зверев воспылал чувствами к Любови Успенской. Почему он забыл свою прежнюю музу — актрису Марию Аронову? Правда ли, что шоумен готов стать отцом ребенка от Успенской и что об этом думает сама артистка — узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Еще недавно Сергей Зверев публично признавался в любви актрисе Марии Ароновой. Уверял, что она излечила его от депрессии. Вдохновленный шоумен дарил цветы и украшения, обещал приходить на все спектакли с ее участием.

«Это — моя муза, я долго искал», — признался он.

Аронова замужем и не отвечала взаимностью Звереву. Поэтому шоумен переключился на Любовь Успенскую. Ведь сердце королевы шансона свободно.

«Любовь Успенская — замечательная певица, красивая, роскошная. Просто нельзя не влюбиться в такую диву», — уверен Зверев.

Шоумен считает, они могли бы стать отличной парой. Любовь на девять лет старше, но артистку всегда привлекали ухажеры помоложе. Оба любят яркие и дорогие наряды. Не боятся эпатировать публику обнаженными фото.

«Решила обнажиться. Думаю, сколько можно терпеть оскорбления и скрывать свое красивое тело», — рассказала певица.

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Зверев признается, благодаря Любови Успенской, он впервые после долгого перерыва снова начал писать песни.

«Какое-то вдохновение у меня сразу пошло. Даже написал что-то, не знаю, куплет это или припев. Хотя я давно не писал. Я подумал, что это и есть муза», — не сомневается звезда.

Королеве шансона внимание 59-летнего Зверева польстило.

«О том, что он поет для меня, это, конечно, неожиданно, приятный сюрприз. Если я смогла его вдохновить на пение, для меня это очень радостно», — поделилась с поклонниками 68-летняя артистка.

Успенская четыре раза была замужем. Со своим последним супругом Александром Плаксиным она рассталась со скандалом. Пара до сих пор делит имущество. Артистке регулярно приписывают романы с молодыми исполнителями. Но Любовь Залмановна уверяет, ей некогда устраивать личную жизнь.

«Какое свидание, ребята? У меня нет времени поесть. Я сегодня приехала с Красноярска, прямо с самолета — домой, приняла душ и вот уже здесь на сцене», — рассказала про свой насыщенный деловой график певица.

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Однажды она намекнула, что не против еще раз стать матерью. Но для этого ей нужен надежный мужчина.

«Мне кажется, что это такая дива, которой ничего и никого искать не надо. Они все вокруг да около, просто выбирать надо аккуратно», — посоветовал шоумен.

Зверев не против стать отцом. Тем более, что родных детей у него нет. В 90-е он взял из иркутского приюта трехлетнего мальчика, с которым посещал все светские тусовки.

Наследник звезды повзрослел и отношения с шоуменом испортились. Они долгое время судились из-за квартиры, а сейчас не общаются.

«Ему сколько лет уже? Мне помогать надо. Сейчас такие дети, кто кому помогает? Так и смотрят, что стырить», — посетовал стилист.

Одинокий Зверев верит, что еще сможет построить семью. Вероятно, не с Любовью Успенской. Певица заявила, что не видит в нем спутника жизни и тем более отца своих детей.

«Вы знаете, я на него смотрю как на талантливого стилиста. Все, я больше ничего не хочу! У меня сейчас ребенок — это моя дочь, это музыка», — рассказала Успенская.

Сейчас Любовь Залмановна все силы вкладывает в 32-летнюю дочь Татьяну. Успенская помогает Плаксиной построить карьеру и подыскивает ей достойного супруга.

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