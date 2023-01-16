«Я долго искал»: Сергей Зверев назвал женщину, от которой хочет ребенка

Кому эпатажный стилист посвящает новые песни — подробности выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Сергей Зверев воспылал чувствами к Любови Успенской. Почему он забыл свою прежнюю музу — актрису Марию Аронову? Правда ли, что шоумен готов стать отцом ребенка от Успенской и что об этом думает сама артистка — узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Еще недавно Сергей Зверев публично признавался в любви актрисе Марии Ароновой. Уверял, что она излечила его от депрессии. Вдохновленный шоумен дарил цветы и украшения, обещал приходить на все спектакли с ее участием.

«Это — моя муза, я долго искал», — признался он.

Аронова замужем и не отвечала взаимностью Звереву. Поэтому шоумен переключился на Любовь Успенскую. Ведь сердце королевы шансона свободно.

«Любовь Успенская — замечательная певица, красивая, роскошная. Просто нельзя не влюбиться в такую диву», — уверен Зверев.

Шоумен считает, они могли бы стать отличной парой. Любовь на девять лет старше, но артистку всегда привлекали ухажеры помоложе. Оба любят яркие и дорогие наряды. Не боятся эпатировать публику обнаженными фото.

«Решила обнажиться. Думаю, сколько можно терпеть оскорбления и скрывать свое красивое тело», — рассказала певица.

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Зверев признается, благодаря Любови Успенской, он впервые после долгого перерыва снова начал писать песни.

«Какое-то вдохновение у меня сразу пошло. Даже написал что-то, не знаю, куплет это или припев. Хотя я давно не писал. Я подумал, что это и есть муза», — не сомневается звезда.

Королеве шансона внимание 59-летнего Зверева польстило.

«О том, что он поет для меня, это, конечно, неожиданно, приятный сюрприз. Если я смогла его вдохновить на пение, для меня это очень радостно», — поделилась с поклонниками 68-летняя артистка.

Успенская четыре раза была замужем. Со своим последним супругом Александром Плаксиным она рассталась со скандалом. Пара до сих пор делит имущество. Артистке регулярно приписывают романы с молодыми исполнителями. Но Любовь Залмановна уверяет, ей некогда устраивать личную жизнь.

«Какое свидание, ребята? У меня нет времени поесть. Я сегодня приехала с Красноярска, прямо с самолета — домой, приняла душ и вот уже здесь на сцене», — рассказала про свой насыщенный деловой график певица.

Однажды она намекнула, что не против еще раз стать матерью. Но для этого ей нужен надежный мужчина.

«Мне кажется, что это такая дива, которой ничего и никого искать не надо. Они все вокруг да около, просто выбирать надо аккуратно», — посоветовал шоумен.

Зверев не против стать отцом. Тем более, что родных детей у него нет. В 90-е он взял из иркутского приюта трехлетнего мальчика, с которым посещал все светские тусовки.

Наследник звезды повзрослел и отношения с шоуменом испортились. Они долгое время судились из-за квартиры, а сейчас не общаются.

«Ему сколько лет уже? Мне помогать надо. Сейчас такие дети, кто кому помогает? Так и смотрят, что стырить», — посетовал стилист.

Одинокий Зверев верит, что еще сможет построить семью. Вероятно, не с Любовью Успенской. Певица заявила, что не видит в нем спутника жизни и тем более отца своих детей.

«Вы знаете, я на него смотрю как на талантливого стилиста. Все, я больше ничего не хочу! У меня сейчас ребенок — это моя дочь, это музыка», — рассказала Успенская.

Сейчас Любовь Залмановна все силы вкладывает в 32-летнюю дочь Татьяну. Успенская помогает Плаксиной построить карьеру и подыскивает ей достойного супруга.