Оголилась донельзя: Успенская вышла на сцену в экстремально откровенном наряде

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 354

Любовь Успенская вышла на сцену в откровенном наряде

Оголилась донельзя: Успенская вышла на сцену в экстремально откровенном наряде

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Королева русского шансона продемонстрировала поклонникам свою фигуру во всей красе на седьмом десятке. Многие фанаты были шокированы.

Певица Любовь Успенская гордится своей фигурой на седьмом десятке и без стеснения при каждом удобном случае демонстрирует результат трудов пластических хирургов. На днях королева русского шансона предстала перед публикой на корпоративе в Сочи в экстремально откровенном наряде, где были видны трусы, но юбки не было. Видео она опубликовала в социальной сети.

Для выступления артистка выбрала черный полупрозрачный костюм со вставками телесного цвета. Они создавали видимость обнаженного тела. Изделие обнажило не только ноги певицы, но и ягодицы, и бедра. Успенская часто поворачивалась к публике спиной, чтобы зрители полностью могли оценить наряд. Кроме того, на талии у знаменитости была закреплена черная баска. Образ Успенская дополнила замшевыми сапогами до колена, серебряными колье и браслетом.

Поклонники были шокированы новым нарядом Успенской. Одни в голос заявили, артистка переживает «вторую молодость». При этом многие отметили, что сохранить к 68 годам такую фигуру достаточно непросто. Но певице это удалось.

«У нее от природы хорошая фигура»;

«Тело сложно перешить, в отличие от лица. Ее заслуга в таком возрасте такое тело иметь»;

«Шер можно, Мадонне можно, а нашим нельзя? Импортозамещение», — отозвались фанаты.

Другие же были категоричны! Они подчеркнули, что в именно в таком возрасте надо выбирать вещи намного скромнее. Ведь молодость уже давно позади.

«Она юбку забыла»;

«Испанский стыд», — раскритиковали артистку в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие части тела Любовь Успенская еще не изменила.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
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