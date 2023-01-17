Щедрый февраль: даты для денежной стрижки в последний месяц зимы 2023

В зависимости от расположения Луны по отношению к Земле любые манипуляции с волосами и прической могут обладать как положительным, так и отрицательным эффектом. При планировании визита в салон красоты астрологи советуют сверяться с лунным календарем стрижек на месяц. Чтобы обновить прическу, усилить привлекательность и заручиться благосклонностью Вселенной в конце зимы, стоит выбирать подходящие даты для записи к парикмахеру в феврале.

Поэтому желательно посетить салон красоты и подстричься в определенные дни по лунному календарю, чтобы избавиться от прошлой негативной энергии.

Какое время подходит для кардинального преображения, а когда встречу с парикмахером лучше не планировать — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова.

Для подборки дат она использует комбинированный метод: чтобы узнать, как стрижка повлияет на состояние волос, специалист обращается к лунному календарю. Для определения положительного или отрицательного аспекта энергий, астролог прибегает к древнекитайской системе Цзы Пин БаЦзы.

Елена Егорова

Астролог

Самые благоприятные даты для стрижек в феврале 2023

По лунному календарю последний зимний месяц богат на время для обновления прически, креативных окрашиваний и смены имиджа. Звезды благоволят к любым преображениям.

«Самыми благоприятными датами для того, чтобы записаться в салон, будут: 4, 5, 13, 14, 16, 17, 25, 26, 28 февраля. Это дни с очень хорошими индикаторами энергии, такими как успех, стабильность, баланс и установление. Воспользуйтесь этими днями и запишитесь на стрижку», — посоветовала Елена Егорова.

По словам астролога, достаточно состричь лишь миллиметр с кончиков волос для того, чтобы все осуществилось.

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Денежная стрижка в феврале 2023

В какие дни лучше стричься, чтобы привлечь финансовый успех? В феврале специально для этого случая подходят две даты по лунному календарю. Они идеальны для денежной стрижки.

«Денежные стрижки в феврале — это стрижки, которые будут активизировать вашу финансовую энергию, потенциал и успех. После такой стрижки у вас может быть заказ, придет новый клиент. Вас будет ждать финансовая удача. Это дни: 2 и 27 февраля», — пояснила астролог.

Она также порекомендовала в эти даты не стричь волосы самому. Иначе нужный эффект не получится. Лучше это дело поручить специалисту или хотя бы человеку, которому вы доверяете.

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Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2023

Однозначно не стоит экспериментировать с внешним видом в начале и конце месяца. Согласно лунному календарю, стрижка волос в неподходящий период способна оказать негативное влияние, привести к потере красоты волос и навредить биоэнергетике.

«Неблагоприятные дни в феврале, когда не стоит экспериментировать с внешним видом: 7, 8, 12, 19, 20, 24 февраля. Не рекомендуется начинать новый процесс, смену имиджа. Лучше не стригитесь в эти даты», — предостерегла Егорова.

Астролог также напомнила, что волосы являются источником жизненной силы человека. Поэтому действовать лучше со знанием дела и с пользой для себя.