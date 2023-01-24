Три опасных дня: что изменит Луна в феврале 2023 в жизни всех знаков

Последний зимний месяц откроет окно возможностей для разрешения самых насущных жизненных вопросов. Кому стоит приложить максимум усилий и когда лучше взять паузу, чтобы без сложностей пройти грядущие неблагоприятные дни — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила астролог и астротаролог Анжелика Петрищева.

Роль Луны в гороскопе

Луна в гороскопе человека влияет на его отношения в семье, особенно с матерью. Второе светило после Солнца мощно воздействует на питание и сон.

www.globallookpress.com / Markus Gann via www.imago-images

В лунной астрологии единственный спутник Земли считается показателем эмоциональной безопасности, возможности зачатия, течения беременности, родов и кормления младенцев.

«Булимия, анорексия, проблемы с пищевым поведением, лунатизм, сбой менструального цикла — явные показатели того, что в вашей натальной карте Луна расположена в „злых“ домах и находится в негативных аспектах с сильными планетами», — пояснила астротаролог.

Фазы Луны в феврале 2023

По лунному календарю в последнем месяце зимы ожидается циклическая смена фаз Луны:

растущая Луна — с 1 по 4 февраля;

полнолуние — 5 февраля в 21:28;

убывающая Луна — с 6 по 19 февраля;

новолуние — 20 февраля в 10:06;

растущая Луна — с 21 по 28 февраля.

Луна без курса

www.globallookpress.com / Bai Xuefei

Астролог отмечает, что важный фактор, который существенно влияет на жизнь всех знаков зодиака, это Луна без курса.

«Когда она „холостая“, мы как будто глуховаты и слеповаты, внимание рассеяно. Будьте бдительны 1 февраля с 14:58 до 23:11 по московскому времени. Далее 6 февраля с 17:00 до 00:14 следующего дня», — предупредила астротаролог.

Еще один неблагоприятный день — 16 февраля с 04:05 до 08:00 по московскому времени. Чрезвычайно опасно садиться за руль, особенно в ночь, когда Луна без курса. По словам астролога, именно в эти дни случается максимально большее количество аварий. Из плюсов — если произошла ссора на «холостой» Луне, то этот негатив быстро проходит и так же быстро наступает перемирие.

Полнолуние в феврале 2023

www.globallookpress.com / Jamie Cooper

Февральское полнолуние издавна называли «Голодная Луна». По календарю лунных дней оно произойдет 5 февраля. По мнению Анжелики Петрищевой, особенно влияет на женщин и младенцев.

«Полнолуние будет в знаке Льва. Оно сфокусируется на вас, солнечные Львы. Вы можете получить ответ на какой-то вопрос, выяснить причину сложившейся ситуации, что-то станет ясно или вы поставите точку, например, в карьере или отношениях», — пояснила эксперт.

Кроме того, полная Луна, в первую очередь влияет на эмоциональное состояние человека. Люди с нестабильной психикой — индикаторы положения Луны. Поэтому в период, когда светило на небе круглая, не рекомендуется употреблять алкогольные напитки. Они повышают и без того высокую возбудимость.

Убывающая Луна

www.globallookpress.com / Lannis Waters

Убывать Луна начинает после Полнолуния с 6 по 19 февраля. В это время она постепенно становится похожей на букву С по форме на небе.

На убывающую Луну желательно сделать генеральную уборку в доме, разобрать гардероб, сдать вещи в химчистку. Эффективность будет выше, а энергозатрат меньше.

«Избавляемся от хлама, расчищаем Авдеевы конюшни, где бы они не были: офис, рабочий стол, отношения, дом, даже собственное тело. Если мы живем в ритмах Вселенной, поверьте, наша жизнь становится более качественной», — считает астролог.

Кроме того, дни убывающей Луны считаются наиболее подходящими, чтобы сесть на диету и избавиться от вредных привычек.

Новолуние в феврале 2023

www.globallookpress.com / Camilo Freedman

Новолуния сильно влияют на мужчин, они могут становиться нервными, напряженными, тревожными.

«20 февраля новолуние состоится в знаке Рыбы. Действуйте, золотые Рыбки, начинайте что задумывали!» — посоветовала астролог.

Представителям знака зодиака стоит пересмотреть свои планы и скорректировать цели. Можно поступать инстинктивно, но все-таки с оглядкой на внутренние принципы.